NBA盃｜馬刺勇士爭連勝

聖安東尼奧馬刺香港時間周六早上，在NBA盃迎戰金州勇士。兩隊在西岸C組首仗齊齊贏波，今場焦點放於爭取衛冕最佳防守球員獎的雲班耶馬(Wembanyama)及能否趕及傷癒的「3分王」史堤芬居里(Stephen Curry)身上。(11月14日10:30開賽，ViuTV99台直播)

勇士首場分組賽主場以112比95擊敗季初戰績不俗的洛杉磯湖人，該仗正是憑居里獨取31分，其後衛拍檔波森斯基(Podziemski)貢獻21分，小組旗開得勝；38歲的「咖喱」開季至今場均得分超過30分，仍是這支昔日總冠軍不可或缺少的主將，可惜這位「3分王」日前作客對侯斯頓火箭比賽初段，因為腹痛提前離場，今場上陣成疑。

勇士新秀表現超出預期

不過「高齡」新秀蘭迪堡(Yaxel Lendeborg)成為勇士一路奇兵，這位現年24歲的「菜鳥」前鋒，今季場均得分逾20分；配合老將「夢綠」達蒙特格連(Draymond Green)的防守能力，勇士要在馬刺主場取得連勝，非不可能任務。