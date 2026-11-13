歐國聯｜後C朗年代重新出發 葡萄牙勢破丹麥

踏入「後Ｃ朗年代」的葡萄牙，周六深夜於歐國聯A4組主場迎戰丹麥，一眾葡軍戰將爭顯身價，力證可獨立成長撐起一片天。葡軍小組4戰全勝，狀態大勇，實力超班，今場有力打響該國足球新時代頭炮。(球賽編號FB8803，11月15日03:45開賽)

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)上月國際賽期與主帥佐治捷西斯(Jorge Jesus)鬧翻，中途離營，最終宣布告別國家隊，葡萄牙正式踏入「後C朗時代」。事實上，年逾40的C朗雖具超強把握力及豐厚的國際賽經驗，但活力隨年歲增長逐步減退，是不爭事實；如今球王告退，一眾葡軍後輩全力爭上位，格外搏命。

拉莫斯有態 攻力有保證

佐治捷西斯今次國際賽期召入7名新兵，但仍有貝拿度施華(Bernardo Silva)、般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及魯賓戴亞斯(Ruben Dias)等主力支撐。此外，將有望接替葡軍主力射手位置的干卡路拉莫斯(Concalo Ramos)，在今屆歐國聯頭4戰已入3球，即使隊友法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)今戰停賽，主隊鋒力仍足以撕破丹麥防線，延續勝勢。