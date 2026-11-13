歐國聯｜後C朗年代重新出發 葡萄牙勢破丹麥

踏入「後Ｃ朗年代」的葡萄牙，周六深夜於歐國聯A4組主場迎戰丹麥，一眾葡軍戰將爭顯身價，力證可獨立成長撐起一片天。葡軍小組4戰全勝，狀態大勇，實力超班，今場有力打響該國足球新時代頭炮。(球賽編號FB8803，11月15日03:45開賽)
葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)上月國際賽期與主帥佐治捷西斯(Jorge Jesus)鬧翻，中途離營，最終宣布告別國家隊，葡萄牙正式踏入「後C朗時代」。事實上，年逾40的C朗雖具超強把握力及豐厚的國際賽經驗，但活力隨年歲增長逐步減退，是不爭事實；如今球王告退，一眾葡軍後輩全力爭上位，格外搏命。
拉莫斯有態 攻力有保證
佐治捷西斯今次國際賽期召入7名新兵，但仍有貝拿度施華(Bernardo Silva)、般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及魯賓戴亞斯(Ruben Dias)等主力支撐。此外，將有望接替葡軍主力射手位置的干卡路拉莫斯(Concalo Ramos)，在今屆歐國聯頭4戰已入3球，即使隊友法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)今戰停賽，主隊鋒力仍足以撕破丹麥防線，延續勝勢。
丹麥方面，目前在小組4戰2勝2負，以6分排次席，僅曾主客兩勝弱旅威爾斯，卻先後不敵葡萄牙及挪威。主力中堅安達斯基斯坦臣(Andreas Christensen)因傷缺陣，中場大腦基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)已不在陣中；大軍只靠意甲拿玻里前鋒海倫(Hojlund)支撐，首循環交手丹麥主場輸2比4，今場作客更難望爆冷。
挪威火力強勢壓威爾斯
同組挪威將於同晚主場對威爾斯，兩軍目前同得3分，要保住出線8強機會，今場必搶3分。挪威大勇隊長中場馬田奧迪加特(Martin Odegaard)與超級射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)今場都可候命，加上季初在德甲表現火熱的安東尼奧努沙(Antonio Nusa)，超強鋒力足以殺退實力有限的威爾斯，報首循環作客一敗之仇。對手「紅龍」在射手基化摩亞(Kieffer Moore)因傷缺陣，加上主力守將卡班高(Cabango)停賽下，恐怕無力招架。(球賽編號FB8802，11月15日01:00開賽)
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