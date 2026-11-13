歐國聯｜精兵盡出 德國食「塞」爭出線

「二合一」的德國國家隊，周五深夜在歐國聯A2組作客小組包尾的塞爾維亞，務必要全取3分，再全力進擊尾輪出線大戰。(球賽編號FB8781，11月14日03:45開賽)

由名帥高普(Klopp)點兵，上輪國際賽別出心裁，選出44人分戰頭尾各2場歐國聯，今次則「二合一」召入24名精兵，先作客鬥塞爾維亞，以及下周一深夜主場鬥荷蘭；當中慕遜加柏17歲新星華爾莫耶(Wael Mohya)首度入選，而季初在雲達不來梅「翻生」、德甲已入9球的老牌箭頭富克洛(Fullkrug)再獲青睞，可支援阿仙奴前鋒夏維斯(Havertz)，隨時入場加強鋒力。

高普上任後常做「實驗」

要廣納人才又要爭取佳績，高普的算盤尚未如意，頭兩輪先出較強的A隊，被荷蘭完場前逼和1比1，再主場0比1受挫希臘；之後換上B隊主場2比0打敗塞爾維亞，然後作客悶和希臘。德國4戰得5分只入3球，期間曾出場的10位前鋒合共竟然一球不入。