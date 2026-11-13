歐國聯｜精兵盡出 德國食「塞」爭出線

「二合一」的德國國家隊，周五深夜在歐國聯A2組作客小組包尾的塞爾維亞，務必要全取3分，再全力進擊尾輪出線大戰。(球賽編號FB8781，11月14日03:45開賽)
由名帥高普(Klopp)點兵，上輪國際賽別出心裁，選出44人分戰頭尾各2場歐國聯，今次則「二合一」召入24名精兵，先作客鬥塞爾維亞，以及下周一深夜主場鬥荷蘭；當中慕遜加柏17歲新星華爾莫耶(Wael Mohya)首度入選，而季初在雲達不來梅「翻生」、德甲已入9球的老牌箭頭富克洛(Fullkrug)再獲青睞，可支援阿仙奴前鋒夏維斯(Havertz)，隨時入場加強鋒力。
高普上任後常做「實驗」
要廣納人才又要爭取佳績，高普的算盤尚未如意，頭兩輪先出較強的A隊，被荷蘭完場前逼和1比1，再主場0比1受挫希臘；之後換上B隊主場2比0打敗塞爾維亞，然後作客悶和希臘。德國4戰得5分只入3球，期間曾出場的10位前鋒合共竟然一球不入。
德國求入首兩名闖明年8強賽，今場許勝不許和，可幸今場對手塞爾維亞在歐國聯4戰全敗，場場失2球；包括德國上仗出B隊仍能全場圍攻塞軍，25次攻門8中框下贏波。德國今場必要攞3分，然後尾輪返主場決戰荷蘭，應不難做到。
塞爾維亞去年10月由彭奴域(Paunovic)上場，但國家隊跌勢未止，新帥領軍10戰8敗，期間只在世盃外小勝拉脫維亞及國際賽2比1打敗沙特阿拉伯。球隊今次點兵，重召傷癒的諾定咸森林中堅尼高拉米連高域(Nikola Milenkovic)，以及老牌箭頭阿歷山大米祖域(Alexsander Mitrovic)，有助穩定軍心；只是以該隊接連主場1比2不敵希臘及荷蘭，今場難阻求勝心切的德國，就算小敗已有交待。
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