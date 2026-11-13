歐國聯｜異軍爭榜首戰 希臘無懼襲荷蘭

數今屆歐國聯最強神奇球隊，非南歐的希臘莫屬。該隊周五深夜在A2組榜首戰無懼作客荷蘭，有力起碼保不敗而回。(球賽編號FB8784，11月14日03:45開賽)
希臘雖已連續3屆無緣躋身世盃決賽周，不過該隊自2024年由南斯拉夫籍教練祖雲奴域(Jovanovic)領軍下，戰績明顯穩步上揚；就算該教頭無法領國家隊圓夢再闖世盃決賽周，但因上屆歐國聯表現出色，曾在溫布萊打敗英格蘭，去年5月已續約至2028年。
球隊今屆升班踢歐國聯A級聯賽，同組包括德國、荷蘭及塞爾維亞，表現更上層樓，4戰8分只得失球差不及今場對手荷蘭，暫排小組第2；期間兩鬥德國1勝1和，上次主場鬥荷蘭，一早傷出主力翼鋒謝索利斯(Tzolis)，仍能半場領先2球下，最終僅被對手完場前追和2比2。祖雲奴域主打防反戰術，今屆3鬥強隊控球百分比全部不足三成，證明希臘無懼打下風波，仍能造出佳績。
希臘多將冒起
這支南歐新興力量的一眾主力同處升軌，在英超搶鏡的侯城門將蘇拉基斯(Tzolakis)、阿仙奴翼鋒謝索利斯及白禮頓箭頭高斯杜拉斯(Kostoulas)；加上多蒙特中場新星卡列迪沙斯(Karestsas)及賓菲加主力射手柏夫利迪斯(Pavlidis)今場隨時候命。球隊尾輪將返回主場鬥小組包尾的塞爾維亞，今戰鬥荷蘭只要多取1分，打入頭兩名出線明年8強戰機會甚大，今場作客未必輸蝕。
荷蘭今夏改由西班牙名將沙維(Xavi)任教，4戰歐國聯同樣2勝2和，但其中主場苦戰2比1險勝塞爾維亞，鬥德國更要戰至補時才以1比1逼和對手，地頭威力平平。
雲迪積克退隊 熱刺雙星難保不失
「橙軍」今次點兵受到打擊，隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)以及另一在英超冒起的箭頭波貝比(Brobbey)因傷退隊；前線尚有今期回歸的大勇射手當耶爾馬倫(Donyell Malen)攻堅，但中堅換上熱刺「雙雲」雲迪雲(van de Ven)及雲赫基(van Hacke)，只怕攻得急之餘防線未能安枕，荷蘭今場成熱門有隱憂。
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