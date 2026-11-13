歐國聯｜異軍爭榜首戰 希臘無懼襲荷蘭

數今屆歐國聯最強神奇球隊，非南歐的希臘莫屬。該隊周五深夜在A2組榜首戰無懼作客荷蘭，有力起碼保不敗而回。(球賽編號FB8784，11月14日03:45開賽)

希臘雖已連續3屆無緣躋身世盃決賽周，不過該隊自2024年由南斯拉夫籍教練祖雲奴域(Jovanovic)領軍下，戰績明顯穩步上揚；就算該教頭無法領國家隊圓夢再闖世盃決賽周，但因上屆歐國聯表現出色，曾在溫布萊打敗英格蘭，去年5月已續約至2028年。

球隊今屆升班踢歐國聯A級聯賽，同組包括德國、荷蘭及塞爾維亞，表現更上層樓，4戰8分只得失球差不及今場對手荷蘭，暫排小組第2；期間兩鬥德國1勝1和，上次主場鬥荷蘭，一早傷出主力翼鋒謝索利斯(Tzolis)，仍能半場領先2球下，最終僅被對手完場前追和2比2。祖雲奴域主打防反戰術，今屆3鬥強隊控球百分比全部不足三成，證明希臘無懼打下風波，仍能造出佳績。