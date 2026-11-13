歐國聯｜意大利主場反勝法國　施丹領軍首敗

歐洲國家聯賽A1組的比賽，意大利在主場，憑21歲的比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）的梅開二度，以3:1擊敗施丹（Zinedine Zidane）領軍的法國隊，在分組反壓法國上榜首。而同組，比利時作客贏土耳其，3隊仍爭奪出線資格。至於A3組，英格蘭作客2:1擊敗克羅地亞，與西班牙雙雙晉級八強。
缺席3屆世界盃的意大利隊，在文仙尼（Roberto Mancini）重掌下爭取復興，國米的比奧艾斯保薛圖將是重要的一員，在歐國聯的分組第5輪，球隊主場迎戰世界盃亞軍的法國。高盧雄雞開賽10分鐘就憑意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）的犯錯，米高奧利斯（Michael Olise）打開紀錄。然而在意大利殿堂的聖西路出戰，意大利還是十分醒神，結果26分鐘比奧艾斯保薛圖在前柱為意大利追平。
換邊後意大利60分鐘有反先的機會，但艾斯保薛圖兄弟的二哥施巴斯坦艾斯保薛圖（Sebastiano Esposito）射失。然而3分鐘後意大利有大衛法迪斯（Davide Frattesi）還是為球隊反超前。在75分鐘意大利再獲得12碼，今次細佬的比奧艾斯保薛圖操刀射入，攻入個人在意大利國家隊的第9個入球，令意大利以3:1反勝法國全取3分。意大利在A1組追至與法國同樣10分，意大利在對賽及得失球都佔優排榜首。同組的比利時作客以2:1擊敗土耳其，分組取得9分，意大行最後一輪與比利時爭出線八強。
卡尼為英格蘭破紀錄第126場上陣建功
至於A3組的比賽，西班牙與英格蘭攜手晉級。英格蘭上月作客大炒克羅地亞，但返到溫布萊球隊受到傷兵困擾。上半場由摩根羅渣士（Morgan Rogers）先開紀錄，換邊後彼德蘇錫（Petar Sucic）為克羅地亞追平，不過英格蘭之後獲得12碼，哈利卡尼（Harry Kane）主射中鵠，在個人破紀錄第126次代表英格蘭上陣，為英格蘭以2:1擊敗克羅地亞。至於西班牙作客，以2:0擊敗下半場少打一個的捷克，鬥牛軍團錄破紀錄的43場國際賽不敗，西班牙5戰全勝15分，而英格蘭以12分，雙雙出線八強。