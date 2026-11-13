歐國聯｜意大利主場反勝法國　施丹領軍首敗

歐洲國家聯賽A1組的比賽，意大利在主場，憑21歲的比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）的梅開二度，以3:1擊敗施丹（Zinedine Zidane）領軍的法國隊，在分組反壓法國上榜首。而同組，比利時作客贏土耳其，3隊仍爭奪出線資格。至於A3組，英格蘭作客2:1擊敗克羅地亞，與西班牙雙雙晉級八強。

缺席3屆世界盃的意大利隊，在文仙尼（Roberto Mancini）重掌下爭取復興，國米的比奧艾斯保薛圖將是重要的一員，在歐國聯的分組第5輪，球隊主場迎戰世界盃亞軍的法國。高盧雄雞開賽10分鐘就憑意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）的犯錯，米高奧利斯（Michael Olise）打開紀錄。然而在意大利殿堂的聖西路出戰，意大利還是十分醒神，結果26分鐘比奧艾斯保薛圖在前柱為意大利追平。