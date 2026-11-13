英超｜傳格拉沙家族屬意普捷天奴掌管曼聯　美國擬找哥迪奧拿接替

英超的曼聯在昨日（12日）正式解僱主教練的卡域克（Michael Carrick），但紅魔鬼的亂局遠未能解決。據英國媒體揭露，傳聞的美國國家隊主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）並非拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）的團隊屬意人選，而是格拉沙家族（Glazer family）的想法，似乎英力士集團又被格拉沙家族架空。 聯賽跌至第18的降班區，曼聯與墊底的水晶宮在同日宣布易帥。紅魔在糾結數周後，還是與球隊傳奇中場的卡域克分手。據英國《每日郵報》的報道，選擇普捷天奴作為繼任人是曼聯大股東的格拉沙家族的要求，因此不是數星期前的前紐卡素領隊賀維（Eddie Howe）或前德國主教練的尼高士文（Julian Nagelsmann）。

報道指出，格拉沙家族與普捷天奴，與美國的對沖基金老闆格里芬（Ken Griffin）有一定關連，格里芬是為美國足協為普捷天奴續約的主要資金來源，而格里芬的對沖基金也是為格拉沙家族提供收購曼聯的資金，雖然報道指曼聯否認。但報道稱若普捷天奴由格拉沙家族直接安插入曼聯，那麼他不再需要像前幾任，包括滕哈格（Erik ten Hag）、艾摩廉（Ruben Amorim）及卡域克一樣，需要向行政總裁貝拿達（Omar Berrada）及體育總監的韋確斯（Jason Wilcox）負責，以解決由小股東拉特克里夫團隊造成的亂局。

般奴費南迪斯二度拒絕續約 《每日郵報》又報道，曼聯隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），在近期亦第2次拒絕曼聯的續約。這位紅魔隊長早前在賽後批評卡域克的戰術引發將帥不和的爭議，雖然他極力否認，但據報道指紅魔早在上季末已與他商討續約，但他兩度拒絕了曼聯的條件，並指這位隊長可能會為即將接手的普捷天奴帶來麻煩。

哥迪奧拿曾讚美國足球發展 ESPN就指，普捷天奴已接近加盟曼聯。報道指曼聯已通知美國足協表示會啟動普捷天奴1,000萬美元的解約條件，同時也對普捷天奴會否繼續帶領美國出戰本月的國際賽表示寬容，《每日郵報》指普捷天奴會與曼聯簽約2年半，並在帶完對海地的兩場才報到。而據美國《紐約時報》旗下「The Athletic」的報道，美國足協把哥迪奧拿（Pep Guardiola）列為他們首選的繼任人。 報道指美國足協不是第一次想邀請哥迪奧拿加盟，在2022年世界盃前，哥迪奧拿已是他們的熱門人選，報道又指哥迪奧拿對美國足球也可能感興趣，因為他在2024年曾表示：「美國令人著迷之處在於，他們多年來致力於實行一項計劃，並成功將國家隊提升到一個新的高度。美國擁有巨大的潛力，這得益於其龐大的人口基數以及豐富的體育資源。」