NBA｜勒邦占士缺陣76人仍贏速龍　活塞雙加時挫巫師

勒邦占士（LeBron James）因傷，今季第3次缺席。不過費城76人仍在主場以123:112擊敗多倫多速龍，緊隨波士頓塞爾特人在東岸排第2。至於底特律活塞就作客與華盛頓巫師兩度加時，以144:140勝出。

勒邦在周四因為背傷，今季第3場缺席。在主場對速龍，客隊第1節反客為主，最多拉開過17分。不過76人在謝倫布朗（Jaylen Brown）單節取10分帶領下，半場追平60:60。下半場76人將比數拉開後，最終贏123:112。速龍雖然有巴列特（RJ Barrett）取得全場最多的32分及14個籃板，但球隊的得分都集中他與26分的昆奇利（Immanuel Quickley）。76人有6人取得雙位數得分，當中麥斯（Tyrese Maxey）與安比（Joel Embiid）分別為球隊貢獻27及20分，謝倫布朗亦有18分。76人贏波後，以10勝3負在東岸排第2。