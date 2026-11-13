西乙前鋒死亡事件　對方守門員仍未確定會否返回球場

在月初發生的西乙前鋒迪米古爾（Jesus de Miguel）死亡事故，涉事的守門員奧禾奴（Jesus Owono）至今未返回球場，其效力的FC安道爾教練指，他仍未可以決定自己會否重新參與足球。
在11月2日的西乙聯賽，特內里費對FC安道爾，守門員的奧禾奴在補時階段出迎阻止迪米古爾的單刀反擊，但膝蓋卻意外撞上迪米古爾心口，導致該西班牙前鋒心臟一度停頓，最終迪米古爾在醫院返魂乏術。特內里費與FC安道爾在上周末的比賽改期，不過兩隊在本周末會有聯賽比賽。但FC安道爾的訓練未見奧禾奴的身影。這位赤道畿內亞國腳未有獲國家隊徵召出戰非洲國家盃外圍賽，目前仍在與家人在一起。
安道爾的領隊卡利斯文素（Carles Manso）接受訪問表示，球會仍給了奧禾奴各方的支持，他可自由決定未來：「我們可以做的，就是在各方面為他提供支持以及與他親近。我們會給予他空間，讓他可以自由決定去向，無論是他想返來，還是不再返來。當他覺得合適，並且真正準備好做出決定時，他就會這樣做。」奧禾奴在事發後2日有透過球會聲明，對迪米古爾的死表示難過，以及自己目前處於艱難的狀況。
為家屬發起眾籌已籌集逾21.3萬歐元
另外在星期四（12日），迪米古爾的家人透過西班牙足協感謝各界的支持及捐款，協助家屬渡過難關。由特內里費前球員發起的眾籌網頁，至今籌得逾21.3萬歐元：「我們衷心感謝大家對我們表達的所有愛和支持，看到這麼多人積極支持這項籌款，我們深受感動。」特內里費的球會主要股東早前表示，會在財政上支持迪米古爾的女兒至她成人。安道爾將在本周末的聯賽作客對艾美利亞，而特內里費會主場對榜尾的施奧達。