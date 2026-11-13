西乙前鋒死亡事件　對方守門員仍未確定會否返回球場

在月初發生的西乙前鋒迪米古爾（Jesus de Miguel）死亡事故，涉事的守門員奧禾奴（Jesus Owono）至今未返回球場，其效力的FC安道爾教練指，他仍未可以決定自己會否重新參與足球。

在11月2日的西乙聯賽，特內里費對FC安道爾，守門員的奧禾奴在補時階段出迎阻止迪米古爾的單刀反擊，但膝蓋卻意外撞上迪米古爾心口，導致該西班牙前鋒心臟一度停頓，最終迪米古爾在醫院返魂乏術。特內里費與FC安道爾在上周末的比賽改期，不過兩隊在本周末會有聯賽比賽。但FC安道爾的訓練未見奧禾奴的身影。這位赤道畿內亞國腳未有獲國家隊徵召出戰非洲國家盃外圍賽，目前仍在與家人在一起。