美國法院拒絕國際足協子公司介入　阻止歐洲足協獲得賣盤計劃文件

美國紐約的法官，裁定兩間國際足協（FIFA）旗下子公司，無權介入歐洲足協（UEFA）就要求取得有關於恩芬天奴（Gianni Infantino）在今年世界盃後提出，將國際足協旗下賽事分拆子公司並賣盤的計劃，這是歐洲足協試圖罷免恩芬天奴計劃的一部份。

紐約曼克頓的法院在周四（12日）作出裁決，指國際足協的兩間子公司「FIFA（America）」以及「FWC2026 US」無權介入訴訟，原因是沒有證據相關公司會成為訴訟中的當事人，法官指：「現有記錄中沒有任何證據表明，國際足協的美國相關公司，甚至是國際足協本身，會成為擬議刑事訴訟程序中的當事人。」她指「國際足協在美國的相關公司並未提出任何事實依據，表明他們可能成為訴訟中的被告。」