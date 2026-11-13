美職聯｜美斯爭取MVP三連霸　與美國17歲小將角逐

美職聯公布今年的賽事最有價值球員（MVP）提名，當中連續兩屆美職神射手以及MVP的美斯（Lionel Messi），繼續獲得提名，他如果當選會成為首位取得3次美職MVP的球員，而他的對手有17歲的美國新星，費城聯的卡雲蘇利雲（Cavan Sullivan）。

美斯在2024以及2025年已連續兩年贏得美職聯的MVP獎，他是史上第2位可以兩奪這獎項的球員，此前的一位是美國前國腳的普雷基（Preki），因此這位8屆金球獎得主再獲獎，就成為美職史上首位3屆MVP以及連續3年獲獎的球員。而美職聯公布的MVP候選人，還包括FC辛辛那堤的伊雲達（Evander）、侯斯頓戴拿模的古靴美奧古士圖（Guilherme）、拿舒維爾的穆卡達（Hany Mukhtar），以及費城聯的蘇利雲。蘇利雲是美職聯史上最年輕就獲提名MVP的球員。