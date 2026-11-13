歐國聯｜德國高普承諾尼美查不會做爭議慶祝動作

引發多元團體爭議的德國國腳菲歷斯尼美查（Felix Nmecha），在德國隊將不會作出他的慶祝動作。德國主教練的高普（Jurgen Klopp）表示，承諾尼美查不會再作出爭議動作。
尼美查被列入德國隊的大軍出戰歐洲國家聯賽，而在上星期，他在德甲的比賽因為做出「國王歸來」的動作，而被多元組織的抨擊。原因是有關的動作來自一個保守基督教組織的倡議，組織反同性戀以及跨性別人士，因此引發多蒙特球迷組織的不滿。高普在對塞爾維亞的歐國聯賽前被問到有關事件，他表示：「這曾是個重要議題，我看到菲歷斯入了2個精彩入球，看到了他的慶祝動作，然後又做那個手勢。當時我沒覺得有甚麼問題。但後來事情就鬧大。」
高普續說：「隨著爭議不斷升級，我開始深入了解相關細節，試圖理清事情的來龍去脈。我認識菲歷斯尼美查已有幾個月。他是個非常友善的年輕人，待人熱情、性格開朗，和我們在一起時，總是能傳遞出積極的正能量。我曾就大家可能關注的那些問題與他進行過溝通。他告訴我，事情完全不是外界所想的那樣；他說他關愛每一個人，絕不會歧視任何人。對我而言，最核心的問題已經解決。隨後我問他：『那入球慶祝動作該怎麼辦？』他表示，以後不會再那樣慶祝了。」德國在歐國聯的A2組排第3，距離榜首的荷蘭及希臘有3分差距，今晚作客對榜尾的塞爾維亞要爭取分數，他們下星期會再對荷蘭。