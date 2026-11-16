國際賽｜新敗巴西阿根廷分途出擊

巴西剛戰在新加坡舉行的首場國際賽，遇世盃手下敗將日本，派遣多名主力出場，但上半場中段已失兩球，效力皇家馬德里的星級戰將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)梅開二度，一度追和，但最終被對手後備入替的中場坂元達裕補時破門，終負2比3。教練安察洛堤及已換出的隊長拉芬夏比洛尼(Raphinha)不滿球證判決，跟球證激烈爭論後雙雙領紅，二人今場停賽。

森巴兵團今場對實力不及日本的新加坡，料以首戰未獲正選的年輕球員為主，其中現年20歲的皇馬前鋒安迪歷(Endrick)，公開表示希望轉投其他球會，爭取更多出場時間，今場擔正是爭取表現良機。至於賽事東道主、世界排名149的新加坡，上仗一度追和下，1比4不敵巴拉圭，今場面對巴西，主隊踢法仍不會退縮下，有望再演入球騷。