國際賽｜新敗巴西阿根廷分途出擊

南美雄師巴西及阿根廷上仗分別覆師，今輪國際賽再度分途出擊勢求挽回面子；「森巴兵團」周二造訪新加坡有望輕鬆取勝，可先捧入球「大」盤。(11月17日18:00開賽)
巴西剛戰在新加坡舉行的首場國際賽，遇世盃手下敗將日本，派遣多名主力出場，但上半場中段已失兩球，效力皇家馬德里的星級戰將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)梅開二度，一度追和，但最終被對手後備入替的中場坂元達裕補時破門，終負2比3。教練安察洛堤及已換出的隊長拉芬夏比洛尼(Raphinha)不滿球證判決，跟球證激烈爭論後雙雙領紅，二人今場停賽。
森巴兵團今場對實力不及日本的新加坡，料以首戰未獲正選的年輕球員為主，其中現年20歲的皇馬前鋒安迪歷(Endrick)，公開表示希望轉投其他球會，爭取更多出場時間，今場擔正是爭取表現良機。至於賽事東道主、世界排名149的新加坡，上仗一度追和下，1比4不敵巴拉圭，今場面對巴西，主隊踢法仍不會退縮下，有望再演入球騷。
阿根廷鬥哥斯達黎加
另一邊廂，阿根廷進入後美斯時代，上仗主場約戰烏拉圭輸1比2；香港時間周三早上迎戰中北美洲隊伍哥斯達黎加，為盡快適應沒有美斯的新時代，已續約的教練史卡朗尼定必在主場續排強陣主攻。除祖利安艾華利斯(Alvarez)外，超新星尼高柏斯(Nico Paz)更不能忽視。哥斯達黎加上仗訪厄瓜多爾淨吞雙蛋，今場面對求勝心切的阿根廷，輸少當贏。(11月18日07:00開賽)
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