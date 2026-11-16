歐國聯｜名帥高普鬥沙維 德國「細」迎荷蘭爭出線

今夏接手歐洲兩強帥印的高普(Klopp)及沙維(Xavi)，周一深夜迎來個人重要的領軍「期考」，分別帶領德國及荷蘭，在歐國聯A2組爭出線8強；其中「日耳曼兵團」德國賽前形勢是許勝不許和，今戰在柏林主場出擊，當然望能力壓剛戰大捷的「橙軍」荷蘭。高手對弈，今場入球中位數[3.5]球，「細」盤先取。(球賽編號FB9017，11月17日03:45開賽)
兩軍剛戰精兵盡出，皆輕鬆取勝。高普領軍德國，作客以3比1輕取小組包尾的塞爾維亞，中場兩大好手科利安華迪斯(Wirtz)及巴贊古達(Guda)皆有士哥，而箭頭夏維斯(Havertz)連同效力的阿仙奴，於球會及國家隊比賽近13戰只入1球，腳風欠順，不過始終是大賽球員，今場未可輕視。
愛主導踢前場高位壓逼的高普說：「我們之前希望在『柏林的決戰』中晉級，現在太好了；我們期待，並有很多武器可供選擇。」德國目前5戰得8分，跟希臘同分，並落後榜首的荷蘭3分；由於預期希臘另邊廂有力在主場殺敗5戰全敗的塞爾維亞而取後小組頭兩名一席，形成德國今戰荷蘭是許勝不許和。
荷蘭前線腳風順
荷蘭剛戰以7比0大破希臘，沙維主導進攻足球贏盡讚賞。橙軍兩位沙職兵、翼鋒森馬維里(Summerville)該仗先開紀錄，中場雷恩達斯(Reijnders)更連中三元；球隊戰至約60分鐘贏7球後「收夠籌」，但錄得狂勝或因希臘已留力下場。
橙軍今場只要和波即可首名出線，當耶爾馬倫(Malen)在前線作單箭頭轉打突擊，祖爾華亞文(Veerman)及今場有望升正的古普美拿斯(Koopmeiners)在中場全力掃蕩，以減輕「雙雲中堅」雲迪雲(van de Ven)及雲赫基(van Hacke)的壓力。
兩軍近5次交手，德國2勝3和未嘗一敗，包括首循環交手僅被對手補時逼和1比1，其中4次對賽「總入球」最多3球。大戰當前，預期兩強保守，入球應不會多。
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