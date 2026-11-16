歐國聯｜名帥高普鬥沙維 德國「細」迎荷蘭爭出線

今夏接手歐洲兩強帥印的高普(Klopp)及沙維(Xavi)，周一深夜迎來個人重要的領軍「期考」，分別帶領德國及荷蘭，在歐國聯A2組爭出線8強；其中「日耳曼兵團」德國賽前形勢是許勝不許和，今戰在柏林主場出擊，當然望能力壓剛戰大捷的「橙軍」荷蘭。高手對弈，今場入球中位數[3.5]球，「細」盤先取。(球賽編號FB9017，11月17日03:45開賽)

兩軍剛戰精兵盡出，皆輕鬆取勝。高普領軍德國，作客以3比1輕取小組包尾的塞爾維亞，中場兩大好手科利安華迪斯(Wirtz)及巴贊古達(Guda)皆有士哥，而箭頭夏維斯(Havertz)連同效力的阿仙奴，於球會及國家隊比賽近13戰只入1球，腳風欠順，不過始終是大賽球員，今場未可輕視。

愛主導踢前場高位壓逼的高普說：「我們之前希望在『柏林的決戰』中晉級，現在太好了；我們期待，並有很多武器可供選擇。」德國目前5戰得8分，跟希臘同分，並落後榜首的荷蘭3分；由於預期希臘另邊廂有力在主場殺敗5戰全敗的塞爾維亞而取後小組頭兩名一席，形成德國今戰荷蘭是許勝不許和。