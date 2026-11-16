歐國聯｜意大利最後一場大敗給比利時失晉級資格　英格蘭少打一個挫西班牙

意大利在歐洲國家聯賽錯失八強機會。球隊分組最後一場作客比利時輸1:4，最終被比利時壓過跌落第3，無緣八強賽。至於另一組的英格蘭，在與西班牙的比賽雙方早已取得晉級資格下，英格蘭作客以3:2贏波，首名晉級。
賽前意大利與法國同得10分，而且意大利隊還因為擊敗法國而取得領先，比利時落後1分。作客的意大利本來有個好開始，比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）11分鐘意大利就領先。然而5分鐘後米高卡約迪（Michael Kayode）就為比利時迅速扳平。主場的比利時得勢不饒人，在22分鐘由尼敦尼葛（Nathan Ngoy）取得個人首個國際賽入球，為比利時反超前。謝利美杜古（Jeremy Doku）在26分鐘為比利時再入一球，比利時半場反超3:1。換邊後意大利不單未能追回，更在80分鐘被迪亞高莫連拿（Diego Moreira）拉開比數，即使意大利之後獲得12碼，但15場入10球的比奧艾斯保薛圖主射被撲出，最終意大利輸1:4。
意大利原本還有一個機會是寄望法國在最後一仗輸波，不過法國隊半場互交白卷下，換邊後4分鐘先憑土耳其的一個烏龍波領先。之後艾達古拿（Arda Guler）的入球被視像助理裁判（VAR）指越位在先，入球無效。法國在80分鐘由高洛比（Eli Junior Kroupi）擴大領先，即使土耳其有巴達卡治（Abdulkerim Bardakci）頂入角球在90分鐘追回一球，但法國仍贏2:1。法國以13分在A1組首名出線，比利時以12分反壓意大利得次名，而意大利僅10分排第3，無緣八強。
英格蘭首名晉級八強
至於A3組的比賽，西班牙與英格蘭早已取得晉級資格。英格蘭作客在馬德里的大都會球場，上半場先由哈利卡尼（Harry Kane）射入12碼取得領先，換邊後安斯干沙（Ezri Konsa）以及重返國家隊的賓韋特（Ben White），兩個阿仙奴球員在57分鐘令英格蘭領先至3:0。不過艾利洛安達臣（Elliot Anderson）在63分鐘禁區拉跌拉明耶馬（Lamine Yamal），令他紅牌被逐並輸12碼。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）射入為西班牙追回一球。之後西班牙更在75分鐘有尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）追回一球，不過英格蘭仍守住領下時間，以3:2擊敗西班牙，終結對手43場不敗走勢。兩隊對賽同樣作客贏3:2，因此要以得失球差分高下，英格蘭憑對克羅地亞的大勝以正13球高過西班牙的正8球，首名晉級。同組克羅地亞以2:1主場擊敗捷克，分組取得第3。