歐國聯｜意大利最後一場大敗給比利時失晉級資格　英格蘭少打一個挫西班牙

意大利在歐洲國家聯賽錯失八強機會。球隊分組最後一場作客比利時輸1:4，最終被比利時壓過跌落第3，無緣八強賽。至於另一組的英格蘭，在與西班牙的比賽雙方早已取得晉級資格下，英格蘭作客以3:2贏波，首名晉級。

賽前意大利與法國同得10分，而且意大利隊還因為擊敗法國而取得領先，比利時落後1分。作客的意大利本來有個好開始，比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）11分鐘意大利就領先。然而5分鐘後米高卡約迪（Michael Kayode）就為比利時迅速扳平。主場的比利時得勢不饒人，在22分鐘由尼敦尼葛（Nathan Ngoy）取得個人首個國際賽入球，為比利時反超前。謝利美杜古（Jeremy Doku）在26分鐘為比利時再入一球，比利時半場反超3:1。換邊後意大利不單未能追回，更在80分鐘被迪亞高莫連拿（Diego Moreira）拉開比數，即使意大利之後獲得12碼，但15場入10球的比奧艾斯保薛圖主射被撲出，最終意大利輸1:4。