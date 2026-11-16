NBA｜塞爾特人炒獨行俠創球隊單節最大分差　馬刺作客挫爵士連贏第12場

達拉斯獨行俠的3場連續作客旅程連遭大炒，繼上星期四（12日）作客明尼蘇達木狼被大炒39分，在去到波士頓，亦要輸37分，而且波士頓塞爾特人更在首節創下單節贏33分的球隊史上單節最大分差，塞爾特人終以131:94大勝獨行俠。至於西岸的聖安東尼奧馬刺取得12連勝，球隊作客以110:102小勝猶他爵士。
塞爾特人目前在東岸領先，在周日主場對獨行俠，第1節在戴歷韋特（Derrick White）獨取11分，還有達譚（Jayson Tatum）及佐敦華殊（Jordan Walsh）分別貢獻9及8分，球隊第1節就取得42分，而獨行俠首節完全失靈，正選5人首節12投全失，全隊18次起手僅2中，連同5個罰球就只得9分，令塞爾特人首節領先42:9，這是綠軍隊史單節最大分差，也是僅次1987年洛杉磯湖人的36分及1972年水牛城勇士的35分，與1972年巴爾的摩子彈的33分並列。隨着達譚在第3節狂轟21分，之後比賽進入「垃圾時間」。塞爾特人終贏131:94。
76人贏溜馬勒邦占士成史上第3助攻王
塞爾特人6人取得雙位數得分，當中達譚上陣30分鐘取得32分，至於戴歷韋特也有16分貢獻。獨行俠的利沙亞（Zaccharie Risacher）取得18分已是球隊最多，之後的法拉格（Cooper Flagg）只有17分。塞爾特人目前在東岸繼續排第1，而獨行俠在西岸排第10。東岸第2的費城76人，主場缺少了安比（Joel Embiid），但勒邦占士（LeBron James）今場有11次助攻，以12,092次助攻，超越傑特（Jason Kidd）成為NBA累積第3多的助攻王，前2分別是史托頓（John Stockton）與基斯保羅（Chris Paul）。令76人以131:124擊敗印第安納溜馬。76人今場7人取得雙位數得分，包括5名正選，而最多的謝倫布朗（Jaylen Brown）有31分，麥斯（Tyrese Maxey）亦有27分。
西岸榜首繼續是馬刺，在戴倫夏柏（Dylan Harper）取得31分，雲班耶馬（Victor Wembanyama）就繼續交出26分、11個籃板、6次助攻及5個封阻的表現下，球隊以110:102小勝爵士，馬刺今季先輸2場後，連贏至第12場。與馬刺在西岸戰績相同的有湖人，球隊作客以131:123贏鳳凰城太陽，兩隊同樣12勝2負。西岸第3的侯斯頓火箭，就作客142:119大炒華盛頓巫師。其他賽果，上屆總冠軍的紐約人作客以112:108擊敗多倫多速龍；奧克拉荷馬城雷霆作客125:103輕取薩克拉門托帝王；洛杉磯快艇以113:105主場贏夏洛特黃蜂；阿特蘭大鷹隊113:106作客挫密爾沃基公鹿。