NBA｜塞爾特人炒獨行俠創球隊單節最大分差　馬刺作客挫爵士連贏第12場

達拉斯獨行俠的3場連續作客旅程連遭大炒，繼上星期四（12日）作客明尼蘇達木狼被大炒39分，在去到波士頓，亦要輸37分，而且波士頓塞爾特人更在首節創下單節贏33分的球隊史上單節最大分差，塞爾特人終以131:94大勝獨行俠。至於西岸的聖安東尼奧馬刺取得12連勝，球隊作客以110:102小勝猶他爵士。

塞爾特人目前在東岸領先，在周日主場對獨行俠，第1節在戴歷韋特（Derrick White）獨取11分，還有達譚（Jayson Tatum）及佐敦華殊（Jordan Walsh）分別貢獻9及8分，球隊第1節就取得42分，而獨行俠首節完全失靈，正選5人首節12投全失，全隊18次起手僅2中，連同5個罰球就只得9分，令塞爾特人首節領先42:9，這是綠軍隊史單節最大分差，也是僅次1987年洛杉磯湖人的36分及1972年水牛城勇士的35分，與1972年巴爾的摩子彈的33分並列。隨着達譚在第3節狂轟21分，之後比賽進入「垃圾時間」。塞爾特人終贏131:94。