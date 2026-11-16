巴西查比高恩斯空難最後生還者退役　助母會重返巴甲

在10年前哥倫比亞的一次空難，巴甲球會查比高恩斯的19名職球員喪生，機上共71人罹難。其中的7名生還者，當中僅3人為球會的球員，其中最後的一位生還球員的阿倫路舒曹（Alan Ruschel）在周日（15日）結束球員生涯，並為母會的青年人取得聯賽第2名升上巴甲。
現年37歲的路舒曹是3名空難生還的球員之一，另外2位年紀比他大的球員守門員的佛曼（Jackson Ragnar Follmann）及後衛希里奧尼圖（Helio Neto）都先後在2016及2019年在查比高恩斯退役。路舒曹在2019年已被查比高恩斯外借，之後加盟高士路並借回明尼路，在2023年返回母會的青年人。青年人在上季巴甲降班，今季再次在巴乙比賽，在煞科戰青年人隊以2:0擊敗聖保羅保地花高，加上第3名的維拉諾瓦輸波，青年人得以重返巴甲。青年人在賽後除了慶祝升班，也為路舒曹進行退役的告別活動。而特別的是，查比高恩斯在今季雖然重返巴甲，但球隊目前墊底，來季又降落巴乙。
路舒曹在退役儀式上表示：「我在2007年來到，球會在巴甲。現在我也在甲組離開了。我的身體再無法做出反應，我已連續做了兩次膝蓋手術，現在需要與身體在搏鬥。雖然在球場上踢波一直是一種享受，但這種方式已經行不通了。」在他社交平台上的影片，有提及2016年的空難：「足球帶給我許多美好的回憶，但生活也讓我面臨許多我從未想像過的挑戰。2016年11月29日，這一天徹底改變了我的人生。我失去了朋友、夥伴，以及與我分享夢想和計劃的人。上帝給了我第二次機會。我不知道自己是否還能再次踢足球，但我相信，既然我還活著，我的人生就還有意義。而今天，我有幸能夠選擇何時說再見。」