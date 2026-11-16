巴西查比高恩斯空難最後生還者退役　助母會重返巴甲

在10年前哥倫比亞的一次空難，巴甲球會查比高恩斯的19名職球員喪生，機上共71人罹難。其中的7名生還者，當中僅3人為球會的球員，其中最後的一位生還球員的阿倫路舒曹（Alan Ruschel）在周日（15日）結束球員生涯，並為母會的青年人取得聯賽第2名升上巴甲。

現年37歲的路舒曹是3名空難生還的球員之一，另外2位年紀比他大的球員守門員的佛曼（Jackson Ragnar Follmann）及後衛希里奧尼圖（Helio Neto）都先後在2016及2019年在查比高恩斯退役。路舒曹在2019年已被查比高恩斯外借，之後加盟高士路並借回明尼路，在2023年返回母會的青年人。青年人在上季巴甲降班，今季再次在巴乙比賽，在煞科戰青年人隊以2:0擊敗聖保羅保地花高，加上第3名的維拉諾瓦輸波，青年人得以重返巴甲。青年人在賽後除了慶祝升班，也為路舒曹進行退役的告別活動。而特別的是，查比高恩斯在今季雖然重返巴甲，但球隊目前墊底，來季又降落巴乙。