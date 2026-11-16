網球｜19歲安迪耶娃奪女子年終賽冠軍　男子年終賽施維杜夫首戰報捷

在美國舉行的女子網球年終賽，19歲的安迪耶娃（Mirra Andreeva）在決賽以盤數2:0擊敗烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina）奪標，成為22年來最年輕的冠軍。至於男子網球年終賽在意大利都靈開打，世界第1的施維列夫（Alexander Zverev）擊敗西班牙新星佐達（Rafael Jodar）。

賽前世界排名第2的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）分組賽1勝2負出局。缺少了大熱門球手。四強安迪耶娃對手是東道主的碧古拉（Jessica Pegula），她還是以盤數2:0勝出。決賽遇上是2018年年終賽冠軍的施維杜蓮娜，這是這位烏克蘭球手史上第3次打入決賽，二人分組賽交手安迪耶娃已贏過盤數2:0。在決賽首盤安迪耶娃先贏局數7:5，第2盤再贏6:3，盤數2:0奪得冠軍。同時安迪耶娃世界排名會超越莎巴蘭卡上第2位，與世界第1的拉芭堅娜（Elena Rybakina）差293分。安迪耶娃同時自2004年的舒拉寶娃（Maria Sharapova）之後，最年輕的年終賽冠軍，當年舒拉寶娃僅17歲。