高爾夫｜麥萊爾追平蒙哥馬利歐洲巡迴賽紀錄　獻給患病老父

北愛爾蘭的高爾夫球冠軍麥萊爾（Rory McIlroy），周日（15日）在阿聯酋的錦標賽雖然只得第2，但總成績足夠讓他第8次贏得歐洲巡迴賽的總冠軍，追平蘇格蘭多將蒙哥馬利（Colin Montgomerie）的紀錄。在訪問中他拭着眼淚將冠軍獻給患病的父親。

在阿聯酋舉行的巡迴賽錦標賽，在最後的一個賽日泰利爾赫頓（Tyrrell Hatton）打出低標準6桿的66完成，總成績以低於標準桿15桿而獲得冠軍。不過重點還是麥萊爾與西班牙查卡拉（Eugenio Chacarra）的對決。西班牙人在最後一日前，與麥萊爾成績並列。二人在巡迴賽的分數接近，在最後一日，麥萊爾打出低標準5桿的67，而查卡拉僅69，最終麥萊爾取得第2名，並在總成績贏得冠軍。這是他生涯第8個歐巡賽的冠軍，追平蘇格蘭蒙哥馬利的紀錄。