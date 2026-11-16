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體育
出版：2026-Nov-16 14:14
更新：2026-Nov-16 14:14

高爾夫｜麥萊爾追平蒙哥馬利歐洲巡迴賽紀錄　獻給患病老父

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麥萊爾第8次贏得歐洲巡迴賽的冠軍。(美聯社)

北愛爾蘭的高爾夫球冠軍麥萊爾（Rory McIlroy），周日（15日）在阿聯酋的錦標賽雖然只得第2，但總成績足夠讓他第8次贏得歐洲巡迴賽的總冠軍，追平蘇格蘭多將蒙哥馬利（Colin Montgomerie）的紀錄。在訪問中他拭着眼淚將冠軍獻給患病的父親。

在阿聯酋舉行的巡迴賽錦標賽，在最後的一個賽日泰利爾赫頓（Tyrrell Hatton）打出低標準6桿的66完成，總成績以低於標準桿15桿而獲得冠軍。不過重點還是麥萊爾與西班牙查卡拉（Eugenio Chacarra）的對決。西班牙人在最後一日前，與麥萊爾成績並列。二人在巡迴賽的分數接近，在最後一日，麥萊爾打出低標準5桿的67，而查卡拉僅69，最終麥萊爾取得第2名，並在總成績贏得冠軍。這是他生涯第8個歐巡賽的冠軍，追平蘇格蘭蒙哥馬利的紀錄。

在賽後麥萊爾被問及在9月進行肺部移植的老父狀況，他的父親已留醫2個月。麥萊爾表示：「很感謝，他恢復得很好。不過在我離開來到中東，我去克里夫蘭探過他，他告訴我『去贏得巡迴賽冠軍吧』。這冠軍是送給他的。」蒙哥馬利的第8個冠軍在2005年，麥萊爾表示他的目標是想要贏雙位數：「是的，雙位數。我希望明年再破蒙哥馬利的紀錄，之後再出發。」

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