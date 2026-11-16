西乙特內里費恢復比賽　安道爾守門員被罰停12場

西乙的特內里費在周日（15日）恢復比賽，這是隊內前鋒迪米古爾（Jesus de Miguel）在11月3日意外逝世以來的首場比賽，特內里費以2:0主場擊敗榜尾的施奧達，球隊入球時圍在一起悼念隊友。
迪米古爾在月初的另一場聯賽，與FC安道爾的守門員碰撞，心臟一度停頓後，在醫院終告不治。球會之後宣布暫停活動6日，西班牙足協及西甲賽會亦決定將特內里費及FC安道爾的比賽延期，因此這次再度主場出戰的聯賽，是迪米古爾逝世後的首場比賽。球隊終以2:0擊敗榜尾的施奧達。在賽前，特內里費亦為迪米古爾默哀，在比賽第9分鐘比賽暫停為迪米古爾鼓掌。前鋒的拿祖基爾（Nacho Gil）上半場開紀錄後，拿出迪米古爾的球衣致敬。特內里費下半場末段再入一球，球隊以2:0取勝。
另外，西班牙足協宣布，對撞死迪米古爾的安道爾門將的奧禾奴（Jesus Owono）作出停賽12場的處分，不過奧禾奴仍未知道會否重返球場。西班牙足協的紀律小組表示，決定基於球證的報告，據報告指守門員的奧禾奴「在比賽進行期間，使用過度力量，用腳猛烈擊打對手胸部，因而被罰離場。這次事件造成悲劇性後果，即導致了迪米古爾的死亡，這是眾所周知的事實。」小組又指，因應所描述行為的性質及其相關情節。給予最高處罰的停賽12場。同時對於發生意外的比賽，足協決定不會重賽，維持最後2:2的賽果。
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