西乙特內里費恢復比賽　安道爾守門員被罰停12場

西乙的特內里費在周日（15日）恢復比賽，這是隊內前鋒迪米古爾（Jesus de Miguel）在11月3日意外逝世以來的首場比賽，特內里費以2:0主場擊敗榜尾的施奧達，球隊入球時圍在一起悼念隊友。

迪米古爾在月初的另一場聯賽，與FC安道爾的守門員碰撞，心臟一度停頓後，在醫院終告不治。球會之後宣布暫停活動6日，西班牙足協及西甲賽會亦決定將特內里費及FC安道爾的比賽延期，因此這次再度主場出戰的聯賽，是迪米古爾逝世後的首場比賽。球隊終以2:0擊敗榜尾的施奧達。在賽前，特內里費亦為迪米古爾默哀，在比賽第9分鐘比賽暫停為迪米古爾鼓掌。前鋒的拿祖基爾（Nacho Gil）上半場開紀錄後，拿出迪米古爾的球衣致敬。特內里費下半場末段再入一球，球隊以2:0取勝。