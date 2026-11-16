加拿大拒俄羅斯球員入境　阻參與冰球世青賽

雖然俄羅斯透過國際總會，爭取到重返國際體育賽事的機會，但各國仍有手段禁止俄羅斯參賽。原定下月底舉行的世界青年冰上曲棍球錦標賽，加拿大政府表示會拒絕俄羅斯的運動員入境，意味球隊將無法參加比賽。

俄羅斯在早前向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，不滿被國際冰球聯會（IIHF）禁止參賽，獲CAS推翻，令俄羅斯可以參加國際冰球賽事。然而IIHF決定會繼續將世青賽安排在加拿大的愛德蒙頓及紅鹿市舉行，IIHF表示：「由於加拿大政府所表達的立場及相關限制，俄羅斯U20國家隊將無法參加世界青年冰球錦標賽。在仔細評估採取替代方案的可行性後，IIHF理事會決定，加拿大將繼續擔任東道主，賽事將於2026年12月26日至2027年1月5日期間在愛德蒙頓和紅鹿市舉行。」