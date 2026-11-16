加拿大拒俄羅斯球員入境　阻參與冰球世青賽

雖然俄羅斯透過國際總會，爭取到重返國際體育賽事的機會，但各國仍有手段禁止俄羅斯參賽。原定下月底舉行的世界青年冰上曲棍球錦標賽，加拿大政府表示會拒絕俄羅斯的運動員入境，意味球隊將無法參加比賽。
俄羅斯在早前向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，不滿被國際冰球聯會（IIHF）禁止參賽，獲CAS推翻，令俄羅斯可以參加國際冰球賽事。然而IIHF決定會繼續將世青賽安排在加拿大的愛德蒙頓及紅鹿市舉行，IIHF表示：「由於加拿大政府所表達的立場及相關限制，俄羅斯U20國家隊將無法參加世界青年冰球錦標賽。在仔細評估採取替代方案的可行性後，IIHF理事會決定，加拿大將繼續擔任東道主，賽事將於2026年12月26日至2027年1月5日期間在愛德蒙頓和紅鹿市舉行。」
俄羅斯冰球協會批評IIHF的決定「不可接受及不合法」，他們稱要向國際奧委會（IOC）投訴：「IIHF的決定完全是出於政治原因。將俄羅斯國家隊排除在外違反基本法律原則、奧林匹克精神、不歧視原則、運動員平等原則以及國際賽事的公正性。」俄羅斯近期積極尋求突破自2022年入侵烏克蘭而被禁止參與國際體育賽事的封鎖，然而挪威、芬蘭以及愛沙尼亞已決定採取不發出簽證的方式，阻止俄羅斯運動員參賽，其中挪威在下月會舉行越野滑雪世界盃，而芬蘭會在明年3月舉行世界花樣滑冰錦標賽。