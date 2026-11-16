MMA選手獲勝後籲釋放襲擊者　之前8人被判囚半年

上星期在阿聯酋參加比賽前遇襲的綜合格鬥技選手迪華舒維利（Merab Dvalishvili），在上周末（14日）晚完成了比賽並勝出，在獲勝後他選擇呼籲釋放事件中包括襲擊他的其他人。
在上周三發生的襲擊事件，共有10人被捕，包括迪華舒維利以及他的朋友，二人其後以「擾亂公共安全和襲擊他人」被判罰款5萬阿聯酋迪拉姆（約10.68萬港元），而襲擊他的另一位MMA選手紐馬高美多夫（Usman Nurmagomedov）及其團隊一共6人，被判處6個月的監禁以及30萬阿聯酋迪拉姆（約64.09萬港元），而且在服刑期滿後立即驅逐出境。還有2人因為拍片放上網,，因為違反私隱被判囚半年，並需要沒收他們的電話子刪除影片。迪華舒維利在獲釋後，上周末繼續比賽，並且僅花90秒就擊倒巴西選手。
賽後迪華舒維利在自己的勝利宣言中，呼籲釋放事件的所有人：「如果你可以，阿布扎比政府或其他可以的人，請釋放這些人，讓他們離開吧。請，因為我們只是鬥士，這些事必然會發生，但我想他們出來。」迪華舒維利的宣言獲得現場觀眾的熱烈支持。他在賽前已在社交平台上表示希望釋放所有人：「我想感謝為我在阿布扎比解決所有事的人們，我喜歡來到阿布扎比，我也高興在這裡獲得歡迎。我希望他們能釋放所有人，我不會提出訴訟，我想和平，並希望大家過得好，感謝所有人的喜愛和支持。」
‼️ Merab Dvalishvili uses his post-fight interview to send a message to the Abu Dhabi government, asking them to release the members of Team Nurmagomedov who were involved in the hotel brawl on Wednesday. “Please let them out.” 🎥 @RAFWrestlingUSA #RAFAbuDhabi https://t.co/5aXPGqgGgy— MMA Orbit (@mma_orbit) November 14, 2026