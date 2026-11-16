MMA選手獲勝後籲釋放襲擊者　之前8人被判囚半年

MMA選手的迪華舒維利，在遇襲後繼續上場比賽，並且獲勝，之後他呼籲釋放對他襲擊的人。(路透社)

上星期在阿聯酋參加比賽前遇襲的綜合格鬥技選手迪華舒維利（Merab Dvalishvili），在上周末（14日）晚完成了比賽並勝出，在獲勝後他選擇呼籲釋放事件中包括襲擊他的其他人。

在上周三發生的襲擊事件，共有10人被捕，包括迪華舒維利以及他的朋友，二人其後以「擾亂公共安全和襲擊他人」被判罰款5萬阿聯酋迪拉姆（約10.68萬港元），而襲擊他的另一位MMA選手紐馬高美多夫（Usman Nurmagomedov）及其團隊一共6人，被判處6個月的監禁以及30萬阿聯酋迪拉姆（約64.09萬港元），而且在服刑期滿後立即驅逐出境。還有2人因為拍片放上網,，因為違反私隱被判囚半年，並需要沒收他們的電話子刪除影片。迪華舒維利在獲釋後，上周末繼續比賽，並且僅花90秒就擊倒巴西選手。