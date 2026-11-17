歐洲國家聯賽的A2組最後一輪，德國主場以5:0大勝荷蘭，與荷蘭雙雙晉身八強。賽後德國隊主帥高普（Jurgen Klopp）指現在的表現，足以停止了球迷對德國隊的質疑。
上一輪作客與荷蘭各一言和，德國隊對着希臘也僅得1分。面對分組勁敵的荷蘭，德國主場到41分鐘才由弗賴堡的舒靴赫（Derry Scherhant）開紀錄，半場德國領先一球。荷蘭上一輪大炒希臘7:0，今場輸給德國會計3隊之間對賽的得分，因此德國隊越入得多排名就會上升。然而主場的德國，到60分鐘才找到擴大比數機會，今季在利物浦表現一般的科利安華迪斯（Florian Wirtz）為德國拉開2:0。5分鐘之後，尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）為德國再添比數，華迪斯在71分鐘個人梅開二度，加上77分鐘，巴贊古達（Brajan Gruda）為德國再下一城，德國最終大勝5:0。這是1959年以來，德國對荷蘭的最大分差，當年德國贏過7:0。
希臘贏波仍出局
同組的希臘雖然在另一邊廂主場1:0擊敗塞爾維亞，但分組德國、荷蘭與希臘同得11分，對賽積分相同要計得失球，德國大勝後得球正4，而荷蘭正2，希臘負數，故此德國首名荷蘭次名，希臘對德國不敗但仍要出局。高普在賽後接受德國電視台訪問表示：「一場意義非凡的比賽，我們射入一些難以置信的入球，這真的很瘋狂。一場精彩的足球比賽，一次美妙的體驗。賽前我根本不敢奢望比分會是5:0。今日來到球場的每個人，都帶著笑容回家，在接下來的3、4個月都不會再質疑德國國家隊了。這是件好事，一想到德國隊，我就覺得這支隊伍可能會發展成一番事業，這很好。」
高普又談到之前的德國隊：「整個夏天，感覺就像新教練，也就是我，必須把自己灌得酩酊大醉才能看一眼德國國家隊。但我來了之後，就對這裡一見鍾情了。如果我們能讓隊裡那些才華橫溢的球員火力全開，那跟我們比賽就一點樂趣都沒有。」