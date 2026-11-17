歐洲國家聯賽的A2組最後一輪，德國主場以5:0大勝荷蘭，與荷蘭雙雙晉身八強。賽後德國隊主帥高普（Jurgen Klopp）指現在的表現，足以停止了球迷對德國隊的質疑。

上一輪作客與荷蘭各一言和，德國隊對着希臘也僅得1分。面對分組勁敵的荷蘭，德國主場到41分鐘才由弗賴堡的舒靴赫（Derry Scherhant）開紀錄，半場德國領先一球。荷蘭上一輪大炒希臘7:0，今場輸給德國會計3隊之間對賽的得分，因此德國隊越入得多排名就會上升。然而主場的德國，到60分鐘才找到擴大比數機會，今季在利物浦表現一般的科利安華迪斯（Florian Wirtz）為德國拉開2:0。5分鐘之後，尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）為德國再添比數，華迪斯在71分鐘個人梅開二度，加上77分鐘，巴贊古達（Brajan Gruda）為德國再下一城，德國最終大勝5:0。這是1959年以來，德國對荷蘭的最大分差，當年德國贏過7:0。