今屆歐國聯分組賽，周二深夜由A4組作壓軸重頭戲，其中兩大北歐勁旅丹麥及挪威，分別由當家射手領軍，力爭出線8強賽，預期是一場勢均力敵的入球大戰，中位數[3/3.5]球，「大」盤必取。(球賽編號：FB9063，11月18日03:45開賽) A4組兩個出線8強席位，5輪過後仍未落實首、次名位置。除了威爾斯同晚主場迎戰葡萄牙，就算贏波亦要包尾外，剛戰主場大敗的葡萄牙亦要多取1分才穩取首名。至於今夜主場的丹麥暫以3分領先挪威，但後者今場只要淨勝2球或以上，即可同分計對賽贏得失球差下，升上次名晉級。以挪威的攻力及今夏世盃表現，作客當然亦攻得起。

海倫

夏蘭特

海倫入球停不了 今場北歐大戰，將由丹麥的海倫及挪威的艾寧夏蘭特兩大箭頭擔綱。海倫剛戰鬥葡萄牙入2球，助丹麥大炒對手4比1，今屆5戰歐國聯入5球。夏蘭特亦不示弱，球隊主場3比1輕取威爾斯，此子尾段入12碼埋齋，今屆已入4球。 二人首循環在挪威首都奧斯陸交手，合共攻入3球，挪威當時以3比2勝出。丹麥乘大捷氣勢，今夜在哥本哈根面對宿敵，不會死守求和保住次名出線；而許勝不許和的挪威，隊內炮手更多，身價正在猛漲的翼鋒安東尼奧努沙，配合隊長中場馬田奧迪加特源源不絕向前鋒輸送，今場可為球迷送上入球大戰。