比利時國腳前鋒的盧卡古（Romelu Lukaku），在社交平台宣告結束自己的國際賽生涯。他135次代表比利時上陣入94球，是世界上排名第5的國際賽射手。

33歲的盧卡古自2010年首次代表比利時在國際賽上陣，至今成為了比利時歷史上的神射手，比第2的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）多超過一倍。盧卡古在Instagram上感謝隊友及教練：「不斷鞭策和信任我，讓我有機會幫助球隊」，在今個國際賽期間，盧卡古因為受傷未能在土耳其的比賽上陣，在對意大利也僅坐在後備席。他指：「這16年來，我為國家隊傾盡所有……我經歷了所有可能的感受，感謝比利時球迷對我們的支持。我為能夠代表國家參加4屆世界盃和3屆歐洲國家盃而感到自豪。我永遠不會忘記那些時刻。我很慶幸自己當初決定留在這裡。那段經歷太美好，非常愉快，我心存感激。」