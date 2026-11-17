費城76人在今場繼續輪換，收起了勒邦占士（LeBron James），但上仗休戰的安比（Joel Embiid）復出，並且為球隊攻入今季最多的37分，協助76人作客以135:123擊敗布魯克林籃網。由於同日，原本東岸領先的波士頓塞爾特人主場不敵奧蘭多魔術，讓76人重上東岸第1位置。

安比在上場對溜馬避戰，但球隊仍輕鬆取勝，今場輪到勒邦占士。叉夠電的安比今場表現活躍，首節攻入13分為76人領先打好基礎。第2節謝倫布朗（Jaylen Brown）也不甘示弱，個人攻入14分，加上安比的11分，半場76人領先78:59。第3節雖然主隊的籃網收窄分差，但第4節76人穩住優勢，最終以135:123輕取籃網。安比以37分取得個人今季的新高，謝倫布朗同樣都有31分及13個籃板，加上麥斯（Tyrese Maxey）亦有24分與9次助攻，令76人輕鬆取勝。籃網雖然有3人取得20分以上，不過就只有他們取得雙位數得分，當中蘭度（Julius Randle）攻入了33分。76人贏波以12勝3負在東岸領先。