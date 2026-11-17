費城76人在今場繼續輪換，收起了勒邦占士（LeBron James），但上仗休戰的安比（Joel Embiid）復出，並且為球隊攻入今季最多的37分，協助76人作客以135:123擊敗布魯克林籃網。由於同日，原本東岸領先的波士頓塞爾特人主場不敵奧蘭多魔術，讓76人重上東岸第1位置。
安比在上場對溜馬避戰，但球隊仍輕鬆取勝，今場輪到勒邦占士。叉夠電的安比今場表現活躍，首節攻入13分為76人領先打好基礎。第2節謝倫布朗（Jaylen Brown）也不甘示弱，個人攻入14分，加上安比的11分，半場76人領先78:59。第3節雖然主隊的籃網收窄分差，但第4節76人穩住優勢，最終以135:123輕取籃網。安比以37分取得個人今季的新高，謝倫布朗同樣都有31分及13個籃板，加上麥斯（Tyrese Maxey）亦有24分與9次助攻，令76人輕鬆取勝。籃網雖然有3人取得20分以上，不過就只有他們取得雙位數得分，當中蘭度（Julius Randle）攻入了33分。76人贏波以12勝3負在東岸領先。
原本的東岸「一哥」塞爾特人在主場失威，魔術在半場領先9分下，雖然被塞爾特人第3節反超。可是魔術第4節再逆轉，以115:105取勝。塞爾特人輸波以11勝3負跌落第2，而魔術僅6勝7負排第8。同日比賽，金州勇士繼續缺少史堤芬居里（Stephen Curry）之下，以94:115作客不敵新奧爾良鵜鶘。克里夫蘭騎士主場就以126:115贏芝加哥公牛，孟菲斯灰熊作客136:120輕取華盛頓巫師，邁亞密熱火主場128:110擊退侯斯頓火箭，鳳凰城太陽作客117:105擊敗丹佛金塊，明尼蘇達木狼主場106:98贏波特蘭拓荒者。