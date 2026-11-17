葡萄牙的主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）退役後，繼續引發爭議。原因是新任隊的長貝拿度施華（Bernardo Silva）又突然離開訓練營，有傳理由與C朗一樣，不過葡萄牙的軍醫澄清是他們建議讓貝拿度施華休息。而捷西斯也在記者會上回應C朗母親的批評。

葡萄牙在上周末的歐洲國家聯賽不敵丹麥後，被葡萄牙人批評是失去C朗的惡果，C朗母親在周一（16日）出席士砵亭的活動時指：「他們欺騙了他（C朗）。我也很傷心。輸給丹麥是咎由自取。我其實很高興。」主教練的佐治捷西斯再成為箭靶，而在對丹麥之後，多位球員離隊，包括隊長的貝拿度施華，網上有指施華是因為與C朗一樣，認為被捷西斯「欺騙」而憤而退隊。不過葡萄牙國家隊的首席醫生諾朗夏（Jose Carlos Noronha）就指是他們建議讓施華休息。