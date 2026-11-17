葡萄牙的主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）退役後，繼續引發爭議。原因是新任隊的長貝拿度施華（Bernardo Silva）又突然離開訓練營，有傳理由與C朗一樣，不過葡萄牙的軍醫澄清是他們建議讓貝拿度施華休息。而捷西斯也在記者會上回應C朗母親的批評。
葡萄牙在上周末的歐洲國家聯賽不敵丹麥後，被葡萄牙人批評是失去C朗的惡果，C朗母親在周一（16日）出席士砵亭的活動時指：「他們欺騙了他（C朗）。我也很傷心。輸給丹麥是咎由自取。我其實很高興。」主教練的佐治捷西斯再成為箭靶，而在對丹麥之後，多位球員離隊，包括隊長的貝拿度施華，網上有指施華是因為與C朗一樣，認為被捷西斯「欺騙」而憤而退隊。不過葡萄牙國家隊的首席醫生諾朗夏（Jose Carlos Noronha）就指是他們建議讓施華休息。
諾朗夏表示：「簡單解釋一下，即使超音波或磁力共振的檢查結果顯示『無異常』，這類痛楚和肌肉攣縮在幾日後仍可能演變為完全撕裂。他回到皇家馬德里後，成像檢查也未發現任何損傷。要知道，在患者告訴不適的情況下，有50%的病例在成像檢查中是看不出問題的。另外還要指出一點，在評估此類損傷時常用的磁力共振檢查，除非損傷範圍非常廣泛，否則不宜在受傷後的最初24到36小時內進行，因為這可能會導致『假陰性』結果。我們此前確實遇到過類似情況。因此，考慮到貝拿度當時的不適症狀，我們採取的處理方式是正確的我們已告知國家隊的比賽。」
佐治捷西斯：不知道C朗爭議何時才結束
佐治捷西斯又在對威爾斯的賽前，回應了C朗母親的批評：「現在我需要為C朗母親回應嗎？他是一個值得尊敬的偉大母親，因為他養育她的孩子受過很多痛苦。」他再被問到，C朗退出國家隊後會否結束一切的爭議，他說：「我不知道何時才會結束。如果你們繼續問，我會繼續答。如果你們明年繼續問C朗，我都會繼續答。」