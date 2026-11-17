在國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）提出，分拆世界盃在內的賽事到子公司以及賣盤的計劃後，歐洲足協（UEFA）已密謀推翻恩芬天奴的領導，並計劃推舉一位新的候選人挑戰其席位。前阿仙奴領隊的雲加（Arsene Wenger）在早前拒絕了競選，因此歐洲各國已邀請法國足協主席的菲臘比戴亞路（Philippe Diallo）在今個星期參選。德國主帥的高普（Jurgen Klopp）在談及國際足協領導時，就狠批「恩芬天奴仲衰過白禮達（Sepp Blatter）」。 據多個外國媒體報道，歐洲足協的執委已邀請法國的主席戴亞路參選，並獲得歐洲一致的支持。在今年8月，恩芬天奴提出將國際足協旗下比賽，成立子公司營運，並出售子公司股權，以為眾會員提供更多資金，有關計劃在歐洲足協、亞洲足協（AFC）以及中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）的共同反對下，計劃胎死腹中。但恩芬天奴放棄計劃後未獲歐洲足協的寬恕，各國陸續撤回對恩芬天奴連任的支持，並一邊謀求以不信任動議拉倒，並推舉候選人在明年3月的選舉與恩芬天奴競爭。

雲加友人認為他難當國際足協領導 在早前有傳，歐洲各國希望現任國際足協的全球發展主管雲加可以參選，但這位阿仙奴的傳奇領隊在上周末已拒絕。據英國《每日郵報》報道，77歲的「教授」雲加無意挑戰會長的職位。報道指一位雲加的長期友好表示：「雲加的願望非常簡單，就是讓盡可能多的男女童，在身體及經濟條件許可下，接受盡量高質素的教練指導，從而吸引他們參與足球運動。基本上就是這樣。這就是他為國際足協工作的原因。他想對比賽施加直接影響。他已經77歲，但從根本上來說，他骨子裡是個教練。在他自己心裡，他仍然嘴裡叼著哨子，手腕上戴著秒錶。」

另一位雲加的20多年友人指：「雲加是個理想主義者，也是浪漫主義者。國際足協的職位，不適合這種人。國際足協的會長工作就是要搞好關係，搞政治，簡單說就是為錢。無論你怎樣評價恩芬天奴，但他確實就擅長這些。這簡直是為度身而設，他深明當中的遊戲規則，而雲加，他可能就是徹夜難眠地去想着那些錢的流向。他會憂心資金是否真正在各大洲足協用得其所，會用在甚麼地方。雲加雖然是全球足球界理想的『門面』，他是個純粹對足球的理想主義者，與恩芬天奴的『手段』有明顯對比，但事實上他能改變多少？畢竟國際足協面臨的問題，已根深柢固。」

歐洲足協共同推舉挑戰恩芬天奴 據歐洲足協表示，戴亞路的任命預計在今日（17日）經法國足協的批准後才落賓，歐洲足協的聲明指：「鑑於對國際足協發展方向的嚴重關注，各國足協呼籲全球足球大家庭重拾團結與信任。他們也呼籲國際足協將推動全球各地區的足球發展作為其核心使命，堅持最高治理標準，並與各成員協會、各大洲足協及足球相關人士建立緊密的合作關係。他們對菲臘比戴亞路充滿信心，相信他能夠展現出實現這一願景所需的領導力。」然而戴亞路要挑戰恩芬天奴並不易，因為他獲得非洲及南美洲的支持，而部份亞洲以及大洋洲成員，也支持瑞士人，還有日本足協的榮譽會長田嵨幸三加入競爭，前熱刺球員的拉蒙維加（Ramon Vega）也表示有意參選。

德國隊的主教練高普，在談及國際足協就表示：「我追隨足球已經很多年，當然，也有比我更了解這方面的人。但我認為現在大多數人都同意，做出改變是明智之舉。我原本以為沒有事情比白禮達做得更差，但現在竟然有人做得到。對恩芬天奴很遺憾，可以肯定下一個會比他做得更好。」國際足協將舉行緊急大會，並在周三決定參與國際足協會長選舉的候選人。