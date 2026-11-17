英國首相貝安德（Andy Burnham），關注英超的新直播協議。原因是新的直播合約，有機會改變現時英超在周末下午3時不會直播比賽的規則，目的是讓球迷可以到球場觀看自己地方的低組別賽事。貝安德憂慮可能影響低組別球會的收入。

有關的規則早在1960年代引入英國，目的是鼓勵球迷去觀賞低組別聯賽，因此禁止在英國的星期六下午2時45分至5時15分直播比賽。根據歐洲足協的章則，英格蘭及蘇格蘭足協，在當頂級及次級聯賽的一半比賽在周末3時開賽時，禁令就生效。然而在英超正與英國天空電視台及TNT準備簽署一份新的直播合約中，將每季直播270場的英超賽事，目前的協議將在2028至29年到期，之後或影響禁播3點比賽的規定。