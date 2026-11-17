英國首相貝安德（Andy Burnham），關注英超的新直播協議。原因是新的直播合約，有機會改變現時英超在周末下午3時不會直播比賽的規則，目的是讓球迷可以到球場觀看自己地方的低組別賽事。貝安德憂慮可能影響低組別球會的收入。
有關的規則早在1960年代引入英國，目的是鼓勵球迷去觀賞低組別聯賽，因此禁止在英國的星期六下午2時45分至5時15分直播比賽。根據歐洲足協的章則，英格蘭及蘇格蘭足協，在當頂級及次級聯賽的一半比賽在周末3時開賽時，禁令就生效。然而在英超正與英國天空電視台及TNT準備簽署一份新的直播合約中，將每季直播270場的英超賽事，目前的協議將在2028至29年到期，之後或影響禁播3點比賽的規定。
貝安德：從足球整體健康發展考慮
貝安德指出，任何解除禁令的決定都要審慎考慮有關後果：「對於轉播禁令，我建議還是謹慎一些，因為它確實能保障低組別聯賽球會的收入。如果隨時隨地都能看到英超的全覆蓋轉播，那麼人們去現場觀看低組別聯賽或非職業聯賽的動力，或許就會因此減弱。因此，我認為必須慎重考慮。在此問題上，我不會單純從消費者的角度出發，而是會從足球整體健康發展的觀點來看待。」在現行的規定，只在足總盃決賽在下午3時進行，容許在禁播時段內直播。
蘇超在10月回應時表示，會在新的電視直播協議中加入彈性處理，而英國廣播公司（BBC）指，當中會包括一些在周末下午的比賽直播。英超行政總裁馬斯特斯（Richard Masters）就表示，是否繼續執行禁令，會在未來商討。貝安德就表示：「在同意增加更多足球賽事直播之前，我首先想要做的是保護好足球金字塔體系。我認為，關鍵在於維護付費球迷的觀賽體驗，並保護足球金字塔體系。對我而言，這些問題才是首要的。」