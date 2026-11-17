澳洲一匹在兩星期前才參與當地墨爾本盃大賽的戰駒，練馬師公布馬匹及後因為腹絞病而接受安樂死，卻隨後被發現棄屍在一個垃圾桶內。澳洲新南威爾斯賽馬會表示，馬匹原本是準備運往安葬，只是途中被拍下來。
澳洲媒體報道，在網上流傳一段影片，指在墨爾本盃跑第8的澳洲馬「非你莫屬（So You Are）」被拍到躺在悉尼的一個大型金屬垃圾桶，與其他家居垃圾擺放在一起。練馬師的白雅敬（Bjorn Baker）在周一（16日）透露，非你莫屬在早前因為腹絞痛而接受安樂死，對於牠的對待表示「非常遺憾」，他表示：「和所有看過影片的人一樣，我對『非你莫屬』的遺體處理方式深感痛心，牠是一匹深受喜愛的馬，牠死後理應得到尊嚴和尊重。」
澳洲的新南威爾斯賽馬會表示，馬匹在最後有妥善地獲得安葬：「『非你莫屬』隨後被運往墓地，在等待下葬的臨時存放期間，被這些影片拍攝下來。」不過賽馬會都指出，在安排中欠妥善：「然而，葬禮本應及時且體面地舉行。」為馬匹進行安樂死的醫院事後承認責任，表示他們沒有直接參與落葬的過程，而是安排殯葬服務處理，醫院已向馬主以及練馬師致歉。在澳洲，安葬經安樂死的馬匹時，因為過程含有化學物品，需要在領有許可的地點埋葬或堆填。
So you are laying dead in a dumpster. after seeing that I’ll no longer be pouring any money into the horse racing industry. Whether it’s on the owners or the vet clinic, the horse deserves better than that https://t.co/NE81FwjZOZ— Kareem (@Tonyovo_) November 17, 2026