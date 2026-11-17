澳洲一匹在兩星期前才參與當地墨爾本盃大賽的戰駒，練馬師公布馬匹及後因為腹絞病而接受安樂死，卻隨後被發現棄屍在一個垃圾桶內。澳洲新南威爾斯賽馬會表示，馬匹原本是準備運往安葬，只是途中被拍下來。

澳洲媒體報道，在網上流傳一段影片，指在墨爾本盃跑第8的澳洲馬「非你莫屬（So You Are）」被拍到躺在悉尼的一個大型金屬垃圾桶，與其他家居垃圾擺放在一起。練馬師的白雅敬（Bjorn Baker）在周一（16日）透露，非你莫屬在早前因為腹絞痛而接受安樂死，對於牠的對待表示「非常遺憾」，他表示：「和所有看過影片的人一樣，我對『非你莫屬』的遺體處理方式深感痛心，牠是一匹深受喜愛的馬，牠死後理應得到尊嚴和尊重。」