美職季後賽周末展開，其中衛冕的國際邁亞密，將於香港時間周日早上，以「東岸二哥」身分，在第一圈對東岸排第7的哥倫布機員；以隊中王牌美斯(Messi)今季狀態依然上佳，有望在首回合主場先響頭炮。(11月22日07:00開賽)
自2023年起效力國際邁亞密的阿根廷球王美斯，一直是球隊爭勝的重心人物；季內已交出26球、13助攻，蟬聯金靴獎，並力爭成為MVP三連霸。在他的帶領下，國際邁亞密常規賽轟入80球，成為聯盟之首；這位39歲球王仍然佳態洋溢，要在季後賽首圈3場2勝制下，助「國密」主場先拔頭籌機會當然高唱。另外，其好拍檔前鋒蘇亞雷斯(Suarez)戰力也不容忽視，這位跟美斯同齡的烏拉圭老將，今季聯賽已貢獻17球，二人合作無間，在關鍵時刻每能挺身而出。
邁亞密主場攻無不克
國際邁亞密上季季後賽第一圈要踢足3場，才將拿舒維爾淘汰，當中兩仗主場分別以3比1及4比0勝出，晉級分區4強，主場重要性可想而知。事實上，球隊今季主場攻擊力銳利，17場聯賽攻入46球，在東岸鋒力僅次於區內「一哥」拿舒維爾，今場必先主攻攞頭彩。
對手哥倫布機員今屆常規賽積分上，「掹車邊」避免要先出戰附加賽，直取季後賽資格。球隊自從2023年奪得總冠軍後，無以為繼，上季更不入季後賽。隊中以西班牙中場布里斯文迪斯(Brais Mendez)及智利前鋒干沙路泰比亞(Gonzalo Tapia)最具威脅，兩人季內美職各攻入6球，但只怕仍不足以令主隊防線懼怕。
哥倫布機員常規賽作客戰績亦非突出，17場5勝3和9負，不敗率不足五成，失球比入球多；面對眾星壓陣的主隊，機員今場要守也難。
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