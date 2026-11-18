美職季後賽周末展開，其中衛冕的國際邁亞密，將於香港時間周日早上，以「東岸二哥」身分，在第一圈對東岸排第7的哥倫布機員；以隊中王牌美斯(Messi)今季狀態依然上佳，有望在首回合主場先響頭炮。(11月22日07:00開賽)

自2023年起效力國際邁亞密的阿根廷球王美斯，一直是球隊爭勝的重心人物；季內已交出26球、13助攻，蟬聯金靴獎，並力爭成為MVP三連霸。在他的帶領下，國際邁亞密常規賽轟入80球，成為聯盟之首；這位39歲球王仍然佳態洋溢，要在季後賽首圈3場2勝制下，助「國密」主場先拔頭籌機會當然高唱。另外，其好拍檔前鋒蘇亞雷斯(Suarez)戰力也不容忽視，這位跟美斯同齡的烏拉圭老將，今季聯賽已貢獻17球，二人合作無間，在關鍵時刻每能挺身而出。