英超重開在即並在年尾全速推進，包括曼聯在內兩間球會已換上新帥；但季內易帥狂潮看來只是展開了序幕，其中英國東北兩間大會新特蘭及紐卡素，季初表現欠佳，兩隊球員要爭氣保住主帥。 今年最後一個主要國際賽賽期完結，視線重回球會賽事，其中英超在今輪賽事起，將會不停車大開快車，直至明年初跨年完成首循環賽賽事。國際賽檔期前，聯賽尾三位的其中兩隊，曼聯及水晶宮同日撤換主帥，卡域克(Carrick)及沙治(Sage)下台，分別會由普捷天奴(Pochettino)及法蘭克(Frank)重返英超頂上；今季暫時僅完成10輪賽事，換帥救亡從來被球會高層視作靈丹，炒人浪潮陸續有來。

新特蘭陣容深度不足 英超升班馬翌季最危。現排尾二的「黑貓」新特蘭，在國際賽前主場1比0打敗傳統勁旅車路士，令法籍主帥利比斯(Le Bris)「續命」。球隊上屆升上英超即在今夏取得近53年以來，球會首張歐戰入場券；但亦成為球隊今季沉重的包袱，兵源深度不足以兼顧兩大戰線，本周六作客實力分子阿士東維拉，對黑貓又是一大考驗。

丹般恩

李維斯賀爾

紐卡素撼阿仙奴 少帥壓力大 另一東北大會、紐卡素的德國少帥贊斯利(Jaissle)地位亦不穩。球隊一眾主力及前主帥今夏相繼跳船，換上之前在沙職教波揚名的贊斯利，以激情及前場壓迫踢法，為「黑白兵團」注入新動力，以為可企穩陣腳；但球隊經季初一輪，似已被睇通路數，各項賽事近6戰4敗，聯賽排名慢慢滑落，攻力不足。紐卡素周六深夜場在聲勢減退的聖占士公園主場硬撼「一哥」阿仙奴，或是剛領軍度過100天的贊斯利，個人英超前途的存亡戰。 曼聯近年密密換帥救亡，但鄰會曼城的「哥帥繼任人」馬利斯卡(Maresca)，現時亦非不可撼動。「藍月」因財務違規罪成待判，前景變不明朗，人心未致惶惶，但卻罕見地錄得英超3連敗。曼城本輪英超周六打頭陣主場鬥實力不強的富咸，將是馬利斯卡的還魂丹，或催命符，快將揭盅。