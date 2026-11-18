葡萄牙雖然缺少基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo'），但在歐洲國家聯賽的分組最後一場，仍以3:2作客擊敗威爾斯，取得首名晉級八強。球隊新7號的卡路士科布斯（Carlos Forbs），更為葡萄牙射入第3球致勝。至於上一輪贏葡萄牙的丹麥，主場補時被罰12碼，以2:3不敵挪威，無緣晉級八強。

從歐國聯的第2輪收起C朗起，葡萄牙就因此引起風波，但球隊早在完成前4輪已然晉級，C朗僅在首戰對威爾斯上陣。今次C朗已不在葡萄牙陣中，並由在比利時布魯日的22歲翼鋒卡路士科布斯代替，不過葡萄牙足協仍在7號球衣中間加上一條橫線在紀念C朗。在最後一輪作客威爾斯，葡萄牙11分鐘由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）打開紀錄。但威爾斯在2分鐘後就由般尼茅夫的大衛布魯克斯（David Brooks）追平。到40分鐘，主隊再由索巴湯馬士（Sorba Thomas）建功反勝，不過葡萄牙在43分鐘由柏度尼圖（Pedro Neto）追平，半場兩隊踢平2:2。