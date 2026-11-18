葡萄牙雖然缺少基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo'），但在歐洲國家聯賽的分組最後一場，仍以3:2作客擊敗威爾斯，取得首名晉級八強。球隊新7號的卡路士科布斯（Carlos Forbs），更為葡萄牙射入第3球致勝。至於上一輪贏葡萄牙的丹麥，主場補時被罰12碼，以2:3不敵挪威，無緣晉級八強。
從歐國聯的第2輪收起C朗起，葡萄牙就因此引起風波，但球隊早在完成前4輪已然晉級，C朗僅在首戰對威爾斯上陣。今次C朗已不在葡萄牙陣中，並由在比利時布魯日的22歲翼鋒卡路士科布斯代替，不過葡萄牙足協仍在7號球衣中間加上一條橫線在紀念C朗。在最後一輪作客威爾斯，葡萄牙11分鐘由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）打開紀錄。但威爾斯在2分鐘後就由般尼茅夫的大衛布魯克斯（David Brooks）追平。到40分鐘，主隊再由索巴湯馬士（Sorba Thomas）建功反勝，不過葡萄牙在43分鐘由柏度尼圖（Pedro Neto）追平，半場兩隊踢平2:2。
下半場兩隊未能找到入球機會，葡萄牙在59分鐘作出調動，換入C朗在艾納斯的隊友祖奧菲歷斯（Joao Felix）以及新7號的科布斯，結果科布斯在上陣11分鐘把握到機會為葡萄牙反勝。然而葡萄牙的柏度尼圖之後2分鐘內連領兩面黃牌被逐。葡萄牙之後守住領先優勢，以3:2擊敗威爾斯，6戰5勝1負首名晉身八強。贏波功臣的科布斯賽後表示：「這是很特別的感覺。我永遠不會忘記今日。最重要的是我們贏到，我因此感到很高興。我們需要入球讓比賽冷靜下來，然後憑我的入球做到了。」對於代替C朗穿上7號，他表示：「我知道這號碼有象徵意義，但我穿上不感到壓力。」
挪威反勝丹麥晉級八強
上一輪4:1贏了葡萄牙的丹麥，卻未能晉級。球隊主場對挪威本來只要守和就足夠，並且在11分鐘就由狀態大勇的海倫（Rasmus Hojlund）開紀錄，3分鐘後賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）為丹麥拉開至兩球領先。在33分鐘挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）雖然將球放入網，但視像助理裁判（VAR）提示手球在先，入球無效，不過夏蘭特仍在37分鐘為挪威追回一球。換邊後挪威83分鐘由馬田奧迪加特（Martin Odegaard）追成平手，丹麥仍處晉級位置。然而補時的6分鐘，VAR再指出丹麥的佐基姆安達臣（Joachim Andersen）禁區內手球，球證判罰12碼，夏蘭特操刀射入，令挪威反勝3:2，以對賽成績壓過丹麥取得次名晉級八強。