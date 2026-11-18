兩位世界盃主帥在今個國際賽後告別，美國在中北美洲及加勒比海國家聯賽，以2:0擊敗海地，送別將乘私人飛機到曼徹斯特報到的普捷天奴（Mauricio Pochettino）。而日本因為亞洲盃延期舉行，在1:2不敵巴拉圭後，送別領軍8年的森保一。
在接手曼聯的記者會上，普捷天奴含淚表示自己對美國隊的不捨，但因為曼聯的工作「無法抗拒」而決定離開。在他最後一場的領軍，球隊在北美國家聯賽的八強次回合再戰海地，在首回合大勝6:0之下，次回合只是例行公司。不過美國隊仍憑着基斯甸普列錫（Christian Pulisic）以一個倒掛，作為普捷天奴領軍美國的最後一個入球，球隊以2:0再贏海地，兩回合以8:0晉級。普提天奴據報已獲曼聯安排私人飛機，在辛辛那堤帶隊後，立即啟程曼徹斯特，為曼聯作客晏菲路對利物浦的英超聯賽準備。
森保一料加盟比利時聯賽
由於亞洲盃的延期，原定在領軍亞洲盃後才退下來的森保一，因為12月的國際賽安排也取消後，在新加坡的兩場友賽成為他日本國家隊8年的終結。上一場以3:2贏巴西的日本隊，周二（17日）晚在新加坡與巴拉圭拍跳，球隊上半場就失了兩球落後。下半場由日本的星級新晉國腳的福田師王，取得個人在日本隊的首個入球，但日本仍以1:2不敵巴拉圭，告別森保一。據日本媒體報道，森保一或將赴歐洲領軍，成為首位日本人領隊，由日本企業擁有的比利時球會聖圖爾登料是下一站。
賽後森保一與球迷的感謝橫額拍照，他眼框含着淚表示要笑着結束。在接受訪問時他表示：「或許我們最快可以在下一屆世界盃上成為世界冠軍吧。我希望大家都能齊心協力，為實現這個目標作出貢獻，讓日本成為世界最佳的球隊，並以此每日奮鬥。球隊今天解散，但我真心感謝在場的每一個人，感謝他們給我參與足球運動的機會，無論是作為教練還是球員。非常感謝大家，包括所有工作人員。正如我之前所說，這並非終點。這支隊伍或許已經解散，但日本國家隊還會繼續前進，所以我希望大家始終保持『我要承擔起這個角色』的心態，並成長成為當中的核心力量。從現在開始，我也會繼續以球迷的身份支持大家，所以我真心希望你們能全力以赴。最後，我帶著微笑結束今天的發言。」