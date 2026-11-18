兩位世界盃主帥在今個國際賽後告別，美國在中北美洲及加勒比海國家聯賽，以2:0擊敗海地，送別將乘私人飛機到曼徹斯特報到的普捷天奴（Mauricio Pochettino）。而日本因為亞洲盃延期舉行，在1:2不敵巴拉圭後，送別領軍8年的森保一。

在接手曼聯的記者會上，普捷天奴含淚表示自己對美國隊的不捨，但因為曼聯的工作「無法抗拒」而決定離開。在他最後一場的領軍，球隊在北美國家聯賽的八強次回合再戰海地，在首回合大勝6:0之下，次回合只是例行公司。不過美國隊仍憑着基斯甸普列錫（Christian Pulisic）以一個倒掛，作為普捷天奴領軍美國的最後一個入球，球隊以2:0再贏海地，兩回合以8:0晉級。普提天奴據報已獲曼聯安排私人飛機，在辛辛那堤帶隊後，立即啟程曼徹斯特，為曼聯作客晏菲路對利物浦的英超聯賽準備。