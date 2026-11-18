前英格蘭國腳朗尼（Wayne Rooney），在近日接受英國一個節目主持訪談，透露在效力曼聯期間，他曾想過自殺，在母親及太太歌蓮（Coleen）的開解，才讓他渡過難關。

朗尼接受英國主持人Gabby Logan的網上訪問，他提及自己在兒子還是嬰兒的時候遇上人生困難的時刻：「當我還在酗酒的時候，我會將自己鎖起家中兩日，就只在飲酒。」他指「這可能是我職業生涯踢得最好的時期。」他自己因為「難以應對一切」，但在母親和歌蓮的開解下，讓他知道自己需要人幫助才能渡過困境。他說：「我回望一切，可能會說當時的自己很自私。不過我知道我當時正在經歷一些我很難應對的事情。我不想讓兒子看到我那副樣子，所以我躲起來。我一度陷入了想要自殺的境地。我不想和任何人待在一起。我不想在街上看到人。我不想入店舖。我在球場上總是感覺很自在，但其他任何事情，我都很難適應。」