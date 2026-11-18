前英格蘭國腳朗尼（Wayne Rooney），在近日接受英國一個節目主持訪談，透露在效力曼聯期間，他曾想過自殺，在母親及太太歌蓮（Coleen）的開解，才讓他渡過難關。
朗尼接受英國主持人Gabby Logan的網上訪問，他提及自己在兒子還是嬰兒的時候遇上人生困難的時刻：「當我還在酗酒的時候，我會將自己鎖起家中兩日，就只在飲酒。」他指「這可能是我職業生涯踢得最好的時期。」他自己因為「難以應對一切」，但在母親和歌蓮的開解下，讓他知道自己需要人幫助才能渡過困境。他說：「我回望一切，可能會說當時的自己很自私。不過我知道我當時正在經歷一些我很難應對的事情。我不想讓兒子看到我那副樣子，所以我躲起來。我一度陷入了想要自殺的境地。我不想和任何人待在一起。我不想在街上看到人。我不想入店舖。我在球場上總是感覺很自在，但其他任何事情，我都很難適應。」
本應處於人生巔峰卻無法應對
朗尼又透露，在自己低潮時，學會掩飾自己的情緒：「我不想展示自己的軟弱，所以我嘗試收藏它。即使我知道自己的立場，但這仍是很難去承認，因為我覺得這樣做會讓人覺得自己不夠男人。我當時正在和心理治療師求助，試圖弄清楚我到底出了甚麼問題，因為回想起來，我當時可能正處於事業的巔峰，我剛剛有了個年幼的兒子，我剛結婚。那本該是我人生中最快樂的時刻，但事實並非如此。那或許是我人生中最糟糕的時刻，因為我當時做了許多自私的事情。歌蓮幫了我很大忙。當時情況很壞，她完全可以一走了之，但她一直陪在我身邊，幫助我渡過難關。」
朗尼自2004年從愛華頓加盟曼聯，在曼聯贏得5個英超冠軍、1次歐聯、1次歐霸，還有足總盃及3次聯賽盃，於2017年返回愛華頓。在球會層邢他559次上陣入253球，國家隊為英格蘭上陣120次入53球。這位41歲的前鋒，現時又參與真人騷的節目。他兒子的凱（Kai Rooney）現時已17歲，並且在曼聯的青年軍效力，表現亦不俗。