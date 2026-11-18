聖安東尼奧馬刺的連勝走到盡頭。球隊周二（17日）主場迎戰底特律活塞，雖然有雲班耶馬（Victor Wembanyama）取得25分及18個籃板，但仍以93:105不敵活塞，在12連勝後斷纜。上屆總冠軍的紐約人以111:102贏多倫多速龍。

連贏12場後，馬刺主場擺陣對活塞，首節在雲班耶馬攻入10分下，最多拉開過12分，領先33:26。然而活塞在第2節就追回比數，半場還反先55:54。更衣室出來後，活塞下半場逐漸拉開差距，並以105:93擊敗馬刺。活塞的根寧咸（Cade Cunningham）今場交出27分，而贊堅斯（Daniss Jenkins）也有25分貢獻，當中21分是下半場取得，至於馬刺雲班耶馬仍有25分及18個籃板，不過今場只得1次的封阻，隊友的賽倫夏柏（Dylan Harper）雖然有20分，不過在比賽最後53秒，他在場上滑倒，需要球隊職員扶入更衣室。馬刺輸波後在西岸排第2。