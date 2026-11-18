作為西乙球會FC安道爾的老闆，前巴塞隆拿及曼聯守將的碧基（Gerard Pique），在網上質疑了門將奧禾奴（Jesus Owono）的停賽是否過嚴。該位赤道畿內亞國腳因為撞死特內里費前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel），被重罰停賽12場。

30歲的迪米古爾在月初的西乙聯賽，在一次反擊時被出迎的奧禾奴膝蓋撞中心口，當場心跳驟停，雖然之後恢復，但最終在醫院不治。西班牙足協在上星期判奧禾奴停賽12場。不過作為奧禾奴的老闆，碧基認為判罰並不合理，他指現役還是退役的球員，以至教練及其他的守門員都認為迪米古爾的死只是「意外」。碧基表示：「我真心認為，對捷西斯（奧禾奴）的這一行為施加最嚴厲的懲罰，會讓他陷入他不應該承受的處境，因為這一切的發生並非他的錯。」