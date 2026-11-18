作為西乙球會FC安道爾的老闆，前巴塞隆拿及曼聯守將的碧基（Gerard Pique），在網上質疑了門將奧禾奴（Jesus Owono）的停賽是否過嚴。該位赤道畿內亞國腳因為撞死特內里費前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel），被重罰停賽12場。
30歲的迪米古爾在月初的西乙聯賽，在一次反擊時被出迎的奧禾奴膝蓋撞中心口，當場心跳驟停，雖然之後恢復，但最終在醫院不治。西班牙足協在上星期判奧禾奴停賽12場。不過作為奧禾奴的老闆，碧基認為判罰並不合理，他指現役還是退役的球員，以至教練及其他的守門員都認為迪米古爾的死只是「意外」。碧基表示：「我真心認為，對捷西斯（奧禾奴）的這一行為施加最嚴厲的懲罰，會讓他陷入他不應該承受的處境，因為這一切的發生並非他的錯。」
類似事故球員昏迷僅停3場
西班牙足協的紀律小組在裁決中指，他們只能考慮球場上的違規行為，而不能考慮「事件的悲劇後果」。但特內里費的領隊施華拉（Alvaro Cervera）就認為判決可能較輕，不過仍接受規則所限的處分。碧基在影片也提及在近期另一場的西乙聯賽，阿爾巴塞特球員的荷西哥柏斯（Jose Corpas）踢中沙巴度爾球員利安美特（Quadri Liameed）的頭，利安美特也一度昏迷，事後在醫院治療後出院，但哥柏斯僅被停賽3場。
碧基指：「幸福地昆特利（利安美特）安好，這次事件的後果並不致命，小組決定對哥柏斯停賽3場。因此，我的思考是，受到處分的究竟是行為本身還是行為的後果？」然而碧基都表示，奧禾奴目前即使完成12場的停賽也未必能解決心理問題復出：「捷西斯需要的比賽場數遠超過12場，才能恢復健康，重返賽場。任何處罰都無法讓迪米古爾回來。」
Gerard Piqué critica la sanción de 12 partidos a Jesús Owono e insiste en que fue un accidente. "La sanción de 12 partidos a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias. En 2012 yo choqué con Víctor Valdés en una situación muy parecida, y no por eso él era el culpable. Y si hubiera pasado algo peor, tampoco lo hubiera sido. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien, porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente."— Terreno Viral (@terrenoviral) November 16, 2026