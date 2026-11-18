由於國際冰球聯會（IIHF）堅持在加拿大舉行世界冰球青年錦標賽，而加拿大拒向俄羅斯運動員發出簽證，令俄羅斯無法參與世青賽，儘管俄羅斯表示會向國際奧委會（IOC）提出上訴，但俄羅斯卻仍有黑客入侵IIHF的網站，並寫上「害怕面對俄羅斯嗎？」作出挑釁。

國際冰聯在早前以因應籌備等情況，維持在加拿大舉行世青賽。而俄羅斯雖然在之前的國際體育仲裁法庭（CAS）勝訴，獲准參與比賽，不過加拿大以安全理由，拒絕向俄羅斯運動員發出簽證，這意味着俄羅斯還是無法參與賽事。俄羅斯在早前已表示，會向國際奧委會提出上訴。然而在星期二（17日），IIHF的網站就諧到黑客入侵，並且在頁面有一張俄羅斯運動員慶祝的照片，並附上「害怕面對俄羅斯嗎？」，還有一句「你唯一禁止的球隊，是你無法戰勝的。」網站其後被關閉。