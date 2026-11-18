16歲的曼聯青訓球員JJ加比爾（JJ Gabriel），在社交平台上確認自己離開紅魔鬼。盛傳他在明年1月加盟西甲的皇家馬德里，但要在皇馬的二隊至少2年。 獲得去年英超U18聯賽最佳球員的加比爾，在今年9月因為不滿沒有獲得歐聯的上陣機會而要求離隊。他在之前的一場歐洲青年聯賽中大演帽子戲法。然而因為曼聯最終未能提供令加比爾及其家庭的滿意，而加比爾一直就嚷着離隊。在糾纏多時後，加比爾有傳已口頭答應了皇馬，不過他在皇馬短期內也不會獲得一隊的機會，而是需要在二隊「捱」兩年。然而在周二（17日）他在社交平台發放短片向曼聯道別，指曼聯「永遠是我故事的一部份」，又稱紅魔「讓我成長為一位球員」。

根據西班牙的《馬卡報》月初為他進行訪問，他表示自己「夢想贏得金球獎」。這位曼聯的青訓據報已舉家搬離英國，並且他持續在西班牙獨自訓練。他也因為母親擁有塞浦路斯的血統而獲得歐盟護照。然而曼聯仍為他註冊至季尾，不過他仍可以歐盟身份加入歐洲的球會。 網民嘲笑從未代表曼聯一隊上陣 然而無論中外網民都對加比爾的影片取笑居多。有網友在論壇指：「這孩子拍了一條關於他在曼聯生涯的影片，搞得好像自己是個32歲、為球隊上陣超過400場的老將一樣；結果他根本才15歲，連1分鐘的一隊比賽都沒踢過。這真的太好笑。他說甚麼『我在這裡成長為一名球員』……老兄，你根本一點都沒成長好嗎，你還是個死小孩啊。笑死」也有網民覺得他還沒有為曼聯在一隊上陣，卻覺得自己為紅魔貢獻良多，影片非常「中二病」。加比爾為曼聯在英超U18聯賽上陣，並且是去季U18的神射手，亦為曼聯打入青年足總盃和英超U18盃的決賽，早前在季前熱身賽對馬德里體育會後備上陣，是唯一代表一隊。