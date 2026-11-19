國際賽期後，周五深夜重開的德甲先演獨腳戲，由班霸拜仁慕尼黑迎戰下游科隆。拜仁主帥高柏尼(Kompany)病癒回歸領軍，同時又有主力中場穆斯亞拿(Musiala)康復候命；球隊為確保好成績，更在賽前為安聯主場換草，萬事俱備，今場遇弱大勝可期。(球賽11月21日03:30開賽，Now 639台直播)

德甲開季踢了9輪，拜仁6勝3和，與宿敵多蒙特同得21分，只憑較佳得失球居榜首。球隊今場賽前收到最好消息，必是上月在訓練場暈倒的主帥高柏尼回歸，日前親自主操，今戰有望重返場邊領軍。縱然助教丹克斯(Danks)之前帶隊亦能維持佳績，但有高帥坐鎮，始終能給予一眾球星更強比賽信心。

另一大喜訊，是自9月中起因右大腿肌肉受傷休戰的中場重心穆斯亞拿，已傷癒歸隊，今場可望先列後備，為進攻提供更多調動。拜仁陣容星光熠熠，新科金球獎得主哈利卡尼(Harry Kane)與法國翼鋒奧利斯(Olise)擔正，已是入球保證，尤其奧利斯暫時以6入球排在德甲射手榜季席，聯賽入球數目更勝卡尼，突破及埋門技巧愈見進步，已是對手防線的夢魘。