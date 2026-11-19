國際賽期後，周五深夜重開的德甲先演獨腳戲，由班霸拜仁慕尼黑迎戰下游科隆。拜仁主帥高柏尼(Kompany)病癒回歸領軍，同時又有主力中場穆斯亞拿(Musiala)康復候命；球隊為確保好成績，更在賽前為安聯主場換草，萬事俱備，今場遇弱大勝可期。(球賽11月21日03:30開賽，Now 639台直播)
德甲開季踢了9輪，拜仁6勝3和，與宿敵多蒙特同得21分，只憑較佳得失球居榜首。球隊今場賽前收到最好消息，必是上月在訓練場暈倒的主帥高柏尼回歸，日前親自主操，今戰有望重返場邊領軍。縱然助教丹克斯(Danks)之前帶隊亦能維持佳績，但有高帥坐鎮，始終能給予一眾球星更強比賽信心。
另一大喜訊，是自9月中起因右大腿肌肉受傷休戰的中場重心穆斯亞拿，已傷癒歸隊，今場可望先列後備，為進攻提供更多調動。拜仁陣容星光熠熠，新科金球獎得主哈利卡尼(Harry Kane)與法國翼鋒奧利斯(Olise)擔正，已是入球保證，尤其奧利斯暫時以6入球排在德甲射手榜季席，聯賽入球數目更勝卡尼，突破及埋門技巧愈見進步，已是對手防線的夢魘。
草皮重鋪 有利地波組織
此外，拜仁的安聯主場日前舉辦了美式足球賽，場地草皮難免受損；但為確往後的足球比賽順利，球會近日已迅速安排重鋪草皮，必可趕及在今場作賽之用，拜仁的流暢地面組織，相信不受影響。
另邊廂，科隆現以9戰2勝3和4負得9分，徘徊下游，連同國際賽前以1比2不敵利華古遜，近4場聯賽2和2負；加上近6次與拜仁對賽全輸，即使拜仁今場或有門將紐亞(Neuer)因傷缺陣，弱勢的科隆難望威脅主隊大門，客場出戰只能求輸少當贏。
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