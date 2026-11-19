曼城國際賽期前，英超先後不敵阿士東維拉、白禮頓及諾定咸森林，跌至第3；而他們球會史上從未於英超遭逢4連敗，連同其他賽事則曾經於2024年11月起，在聯賽、歐聯及英聯盃連輸5場。為免低處未算低，今輪在主場伊蒂哈德球場出擊，要打醒十二分精神。藍月季內聯賽主場5戰4勝1負，僅曾0比1不敵「二哥」白禮頓，加上已連續9次英超主場擊敗富咸，有助他們在心理上力爭贏波反彈。

夏蘭特誓領藍月亮反彈

挪威射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)暫以9球領先英超射手榜，季內供應比以往少，只是射術依然了得；剛戰歐國聯更替挪威入2球，絕殺丹麥出線，必能增強入波信心。加納翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)受傷仍要缺陣，謝利美杜古(Jeremy Doku)及伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)仍足以在兩翼拉散富咸防線，為神鋒箭頭製造機會；加上法國「魔術腳」、攻中卓基(Cherki)亦具後上士哥能力，今場有望助領隊馬利斯卡(Maresca)在國際賽後盡快減壓。