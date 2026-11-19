曼城英超3連敗後，香港時間周六早場，將在聯賽面對客場戰績平平的中下游分子富咸；藍月有望重返勝軌，以免遭逢歷史性的英超4連敗，主勝必熱捧。(球賽編號：FB8904，11月21日20:30開賽，NowTV621台直播)
曼城國際賽期前，英超先後不敵阿士東維拉、白禮頓及諾定咸森林，跌至第3；而他們球會史上從未於英超遭逢4連敗，連同其他賽事則曾經於2024年11月起，在聯賽、歐聯及英聯盃連輸5場。為免低處未算低，今輪在主場伊蒂哈德球場出擊，要打醒十二分精神。藍月季內聯賽主場5戰4勝1負，僅曾0比1不敵「二哥」白禮頓，加上已連續9次英超主場擊敗富咸，有助他們在心理上力爭贏波反彈。
夏蘭特誓領藍月亮反彈
挪威射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)暫以9球領先英超射手榜，季內供應比以往少，只是射術依然了得；剛戰歐國聯更替挪威入2球，絕殺丹麥出線，必能增強入波信心。加納翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)受傷仍要缺陣，謝利美杜古(Jeremy Doku)及伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)仍足以在兩翼拉散富咸防線，為神鋒箭頭製造機會；加上法國「魔術腳」、攻中卓基(Cherki)亦具後上士哥能力，今場有望助領隊馬利斯卡(Maresca)在國際賽後盡快減壓。
富咸現排15，國際賽期前連和阿士東維拉及紐卡素1比1，聯賽10戰只入10球，其中作客5戰更只有3個入波，今場無可避免主守博1分。不過，該倫敦球隊季初在聯賽所遇對手多屬實力一般之輩，但唯一英超兩場勝仗僅打敗升班馬，今夏加盟的西班牙主帥艾比路亞(Arbeloa)未過「危險期」。
富咸新教練帥位未穩
富咸隊內最要留意是新晉英格蘭代表隊成員、攻中約舒亞京治(Joshua King)；但聯賽只暫入2球，已是隊中英超首席射手，球隊突擊能力平平。現年34歲的門將賓特尼奴(Bernd Leno)年事不輕，影響撲救反應，穩健度減退；今場面對圍攻求勝的曼城，客隊只求輸少當贏。
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