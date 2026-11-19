曼聯新帥的普捷天奴（Mauricio Pochettino），在帶領美國隊踢畢北美國家聯賽八強後，在周三（18日）已乘私人飛機抵達曼徹斯特履新。對於美國籍的前曼城球員指曼徹斯特會永遠是「藍色」時，他指：「給我時間，這會改變。」

普捷天奴周二帶領美國在辛辛那堤對海地之後，隨即乘坐曼聯安排的私人飛機飛到英國，在英國的中午前降落曼徹斯特的機場，而曼聯也公布其5個的教練團人員加入曼聯的教練陣容。前美國國腳，曾在2006至07球季借去曼城的迪馬古斯比斯利（DaMarcus Beasley）在美國賽後訪問普捷天奴時笑稱：「曼徹斯特是藍色的，這將永遠是藍色。」普捷天奴就回應：「不能，你將會見到。給我時間，這會改變。」