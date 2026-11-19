曼聯新帥的普捷天奴（Mauricio Pochettino），在帶領美國隊踢畢北美國家聯賽八強後，在周三（18日）已乘私人飛機抵達曼徹斯特履新。對於美國籍的前曼城球員指曼徹斯特會永遠是「藍色」時，他指：「給我時間，這會改變。」
普捷天奴周二帶領美國在辛辛那堤對海地之後，隨即乘坐曼聯安排的私人飛機飛到英國，在英國的中午前降落曼徹斯特的機場，而曼聯也公布其5個的教練團人員加入曼聯的教練陣容。前美國國腳，曾在2006至07球季借去曼城的迪馬古斯比斯利（DaMarcus Beasley）在美國賽後訪問普捷天奴時笑稱：「曼徹斯特是藍色的，這將永遠是藍色。」普捷天奴就回應：「不能，你將會見到。給我時間，這會改變。」
普捷天奴：不是曼聯應有位置
普捷天奴在下午接受曼聯官方的訪問時他表示：「我現在充滿力量。能夠擔任曼聯主教練是我的榮幸。我們沒有浪費時間。我們必須做好準備，迎接周日的比賽。現在不是去想休息的時候，這也不是想睡覺的時候。關鍵在於做好準備，把一切都安排妥當，確保我們能在晏菲路球場以最佳狀態比賽。」普捷天奴的首場曼聯比賽就是周日作客利物浦的「雙紅會」。紅魔鬼目前聯賽排18的降班區，而利物浦排第4，比曼聯多10分。
普捷天奴表示：「我們都知道這不是像曼聯，擁有如此大球迷群體的球會應有的位置。我們很興奮是因為這是一個大的挑戰，不過這正是你想要感受到的那種刺激。我們在準備一份不一樣的工作，我們有足夠經驗去解決問題。我們需要運用常識來處理所有事情。」