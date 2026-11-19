艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在年終賽保持狀態，並且在第2場小組賽輕取梅韋迪夫（Daniil Medvedev），然而比賽期間需要包紮大腿，再引發傷病的憂慮。至於世界排名第1的施維列夫（Alexander Zverev），又再因為女友就襲擊提出索償而要作出辯護。

在意大利都靈舉行的年終賽，艾卡拉斯分組第2場對世界排名第5的梅韋迪夫，首盤先以6:2取勝，第2盤亦贏6:4，花了72分鐘就贏盤數2:0，取得四強資格。然而在第2盤領先期間，他需要醫療暫停，在賽後被問到傷勢，艾卡拉斯：「現在我感覺是可以。之後我們要看團隊和物理治療師的判斷，不過我覺得休息一日，之後還有很重要的日子等着。」艾卡拉斯目前已連贏11場比賽，下一場分組賽會對意大利的科布利（Flavio Cobolli）。同日科布利以盤數0:2不敵泰科爾（Frances Tiafoe）。