艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在年終賽保持狀態，並且在第2場小組賽輕取梅韋迪夫（Daniil Medvedev），然而比賽期間需要包紮大腿，再引發傷病的憂慮。至於世界排名第1的施維列夫（Alexander Zverev），又再因為女友就襲擊提出索償而要作出辯護。
在意大利都靈舉行的年終賽，艾卡拉斯分組第2場對世界排名第5的梅韋迪夫，首盤先以6:2取勝，第2盤亦贏6:4，花了72分鐘就贏盤數2:0，取得四強資格。然而在第2盤領先期間，他需要醫療暫停，在賽後被問到傷勢，艾卡拉斯：「現在我感覺是可以。之後我們要看團隊和物理治療師的判斷，不過我覺得休息一日，之後還有很重要的日子等着。」艾卡拉斯目前已連贏11場比賽，下一場分組賽會對意大利的科布利（Flavio Cobolli）。同日科布利以盤數0:2不敵泰科爾（Frances Tiafoe）。
施維列夫與前女友再有訴訟
世界排名第1的施維列夫，就仍需要就他2023年被控襲擊前女友Brenda Patea的案件答辯。施維列夫的前女友最近要求他作出賠償，並禁止他再提及事件。在2023年10月，施維列夫被控對Patea的身體造成傷害罪，施維列夫一直否認指控，在2024年6月經過法院的審理程序後，案件中止訴訟，法院指：「這決定並非判決，這不是有罪或無罪的裁決。促成這決定的關鍵因素之一，是證人表達結束審訊的意願。被告同意終止此案」。法院稱二人有達成和解的協議。
然而在今年9月，有報道指Patea的律師入稟指控，原因是施維列夫在6月接受法國《隊報》的訪問，他在訪問中稱「我是無辜已獲得證明」。訴訟要求判令施維列夫不得再次發表類似言論，否則需要判罰最高25萬歐元的罰款，並要求賠償這些言論對Patea造成的影響。Patea的律師指，施維列夫不是被裁定有罪或無罪，因此他說的「無辜已獲得證明」是虛假陳述。律師指，Patea不想再被提及事件，因為她是內容創作者、網紅，她被指在事件中牟利。