英格蘭國腳艾雲東尼（Ivan Toney）爭取出戰歐洲國家盃的機會，可能幻滅。這位前紐卡素射手因為去年底在英國的襲擊案而受審，並且排期在2028年歐洲國家盃舉行期間，在向法庭提出延期申請被駁回。

30歲的東尼目前在沙特阿拉伯的吉達艾阿里效力，法庭周三（18日）就他延期申請進行聆訊，東尼未有出席。他的代表律師指：「我們注意到……2028年6月9日至7月9日間，可能會有一場名為『歐洲國家盃』的足球比賽。我們請求將案件退回，以便被告如果參加本次足球賽事，就可以上場比賽。我對足球的了解非常有限，但我聽說他入選2024年一屆的國家隊和英格蘭世界盃陣容。」然而法官拒絕，他指「我認為，更改已經確定的日期並不符合司法公正的原則。」他表示，如果東尼到時入選國家隊可以再次提出申請。