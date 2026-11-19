英格蘭國腳艾雲東尼（Ivan Toney）爭取出戰歐洲國家盃的機會，可能幻滅。這位前紐卡素射手因為去年底在英國的襲擊案而受審，並且排期在2028年歐洲國家盃舉行期間，在向法庭提出延期申請被駁回。
30歲的東尼目前在沙特阿拉伯的吉達艾阿里效力，法庭周三（18日）就他延期申請進行聆訊，東尼未有出席。他的代表律師指：「我們注意到……2028年6月9日至7月9日間，可能會有一場名為『歐洲國家盃』的足球比賽。我們請求將案件退回，以便被告如果參加本次足球賽事，就可以上場比賽。我對足球的了解非常有限，但我聽說他入選2024年一屆的國家隊和英格蘭世界盃陣容。」然而法官拒絕，他指「我認為，更改已經確定的日期並不符合司法公正的原則。」他表示，如果東尼到時入選國家隊可以再次提出申請。
30歲的東尼因為在去年12月6日，在倫敦的一間夜總會與人發生衝突，期間用頭撞擊及毆打對方。東尼代表英格蘭出戰今年世界盃，共10次為國家隊上陣，但在本月的歐洲國家聯賽中，英軍未徵召東尼，因此目前未確定他會否入選2年後的歐國盃名單。東尼出身乙組球會諾咸頓，雖然在2015年獲紐卡素賞識加盟，但期間只多次被外借，在喜鵲僅2次英超上陣，在2018年加盟甲組的彼德堡後，2020年獲當時在英冠的賓福特邀請加盟，之後一年為球隊升班，在4年間為賓福特攻入72球，在2024年加盟沙特的吉達艾阿里。