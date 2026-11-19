現時外借英超熱刺的翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）指控，他在早前藥檢未通過是因為烏克蘭足協的問題導致，他又批評烏克蘭足協在他被停賽期間，提供的支援相當少。

25歲的梅迪歷，在2024年因為藥檢驗出米屈肼（Meldonium），被罰停賽4年，其後經國際體育仲裁法院的裁決，最終獲減刑至2026年7月復出。其後他有隨車路士訪港，在返回英國後落實外借至熱刺。這位烏克蘭國腳在一個烏克蘭人的YouTube頻道，談及他的禁藥事件，他直指問題來自烏克蘭國家隊：「這是烏克蘭國家隊的環境和現狀。它（禁藥）本來不應該存在。我可能還沒有公開說過，但我現在要說。在之前我沒聽過米屈肼的藥物，這是只能在東歐取得，這只可能在烏克蘭進入我體內，這不是英國出現的藥。」他認為，唯一可能就是他在烏克蘭國家隊的訓練營中攝入。被問到他是否要歸咎於國家隊，他說：「是，絕對是。」