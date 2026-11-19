現時外借英超熱刺的翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）指控，他在早前藥檢未通過是因為烏克蘭足協的問題導致，他又批評烏克蘭足協在他被停賽期間，提供的支援相當少。
25歲的梅迪歷，在2024年因為藥檢驗出米屈肼（Meldonium），被罰停賽4年，其後經國際體育仲裁法院的裁決，最終獲減刑至2026年7月復出。其後他有隨車路士訪港，在返回英國後落實外借至熱刺。這位烏克蘭國腳在一個烏克蘭人的YouTube頻道，談及他的禁藥事件，他直指問題來自烏克蘭國家隊：「這是烏克蘭國家隊的環境和現狀。它（禁藥）本來不應該存在。我可能還沒有公開說過，但我現在要說。在之前我沒聽過米屈肼的藥物，這是只能在東歐取得，這只可能在烏克蘭進入我體內，這不是英國出現的藥。」他認為，唯一可能就是他在烏克蘭國家隊的訓練營中攝入。被問到他是否要歸咎於國家隊，他說：「是，絕對是。」
他還表示，烏克蘭足協主席的舒夫真高（Andriy Shevchenko）幾乎沒有提供任何支持，指責足協在案件審理過程中洩露訊息，並聲稱足協對此事的處理延誤他重返足球場。梅迪歷又指，他在車路士無法獲得相關支援下，需要自己花數百萬英鎊進行法律行動、教練費用、租場以至私人的物理治療。談到在獲知藥檢未能過關時，他說：「這簡直就是晴天霹靂。我不敢相信這是真的。感覺就像從摩天大廈上掉下來。夢裡你會掉到地上，而現實中，我卻一直在下墜。這對我的精神打擊非常大。」他表示，自己最初的時候在哭，並靠飲酒麻醉自己，但未懷疑過自己可以重返球場。