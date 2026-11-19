西岸領先的洛杉磯湖人9連勝葬送在猶他爵士手中。在周三（18日）的常規賽，湖人以97:109爆冷不敵爵士，為爵士送上今季第3場勝仗，並中斷自己的9連勢走勢。而同日，費城76人以121:116小勝奧蘭多魔術，在東岸繼續領頭，至於金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）缺陣下仍未能取勝，以94:116不敵達拉斯獨行俠。

周三壓軸的比賽是湖人主場對爵士，賽前9連勝的湖人與西岸排尾2僅2勝的爵士。湖人開局就由當錫（Luka Doncic）先取15分領先，但爵士第2節又追回比數，半場爵士反先56:54。第3節湖人雖然有基美斯（Quentin Grimes）取得13分，但仍以2分落後進入最後一節，但基美斯在第4節手風欠順，6次起手僅1中，相反爵士的艾斯拜利（Ace Bailey）單節取10分，令爵士擴大領先，並最終贏湖人12分，以109:97取得球隊今季第3場的勝仗。