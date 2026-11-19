西岸領先的洛杉磯湖人9連勝葬送在猶他爵士手中。在周三（18日）的常規賽，湖人以97:109爆冷不敵爵士，為爵士送上今季第3場勝仗，並中斷自己的9連勢走勢。而同日，費城76人以121:116小勝奧蘭多魔術，在東岸繼續領頭，至於金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）缺陣下仍未能取勝，以94:116不敵達拉斯獨行俠。
周三壓軸的比賽是湖人主場對爵士，賽前9連勝的湖人與西岸排尾2僅2勝的爵士。湖人開局就由當錫（Luka Doncic）先取15分領先，但爵士第2節又追回比數，半場爵士反先56:54。第3節湖人雖然有基美斯（Quentin Grimes）取得13分，但仍以2分落後進入最後一節，但基美斯在第4節手風欠順，6次起手僅1中，相反爵士的艾斯拜利（Ace Bailey）單節取10分，令爵士擴大領先，並最終贏湖人12分，以109:97取得球隊今季第3場的勝仗。
爵士的基約迪佐治（Keyonte George）今場取得最多的30分，以及10次的助攻，隊友亦有4人取得雙位數得分，正選的穋班巴（Mo Bamba）雖然僅得6分，但摘下16個籃板。湖人的當錫雖然有29分，不過也有9次的失誤，基美斯亦交出20分，但湖人得分主要集中二人，列維斯（Austin Reaves）又連續3場休戰。湖人落敗後，自2019至20賽季以來，球隊從未試過取得10連勝。
勇士缺居里後仍未獲勝
至於東岸領先的76人，有安比（Joel Embiid）、艾治甘比（VJ Edgecombe）以及勒邦占士（LeBron James）合作交出72分之下，以121:116擊敗魔術，結束魔術的4連勝走勢。缺少居里的勇士仍未找到贏波的法門，他們作客面對有法拉格（Cooper Flagg）攻入33分的獨行俠，最終輸94:116。同日比賽，孟菲斯灰熊作客124:121險勝克里夫蘭騎士；侯斯頓火箭作客119:104贏印第安納溜馬；華盛頓巫師作客103:99小勝多倫多速龍；丹佛金塊主場105:101挫波士頓塞爾特人；邁亞密熱火主場贏東岸墊底的密爾沃基公鹿137:130；芝加哥公牛作客大勝布魯克林籃網137:107；底特律活塞作客122:109輕取新奧爾良鵜鶘；阿特蘭大鷹隊作客117:112擊敗奧克拉荷馬城雷霆；鳳凰城太陽以128:107大破薩克拉門托帝王。