據英國媒體報道，英格蘭足總曾打算在恩芬天奴（Gianni Infantino）明年連任國際足協（FIFA）會長後提出法律挑戰。原因是恩芬天奴推動會長3個任期制，雖然國際足協的理事會認為其第一個任期是在白禮達（Sepp Blatter）辭職後延續而不計入其任期，英國的人權組織認為這有違國際足協的章程，但英格蘭足協表示在考慮過後認為難以提出反對。
英國廣播公司（BBC）報道，英格蘭足總在考慮阻止恩芬天奴進入其第4個任期。在歐洲足協推舉了法國足協主席的菲臘比戴亞路（Philippe Diallo）以後，英格蘭毫無疑問會支持法國人當選。而一個人權組織「公平廣場（Fair Square）」去信英格蘭足總，指國際足協的理事會在2022年排除了恩芬天奴2016至2019年接替白禮達的任期，容許他在明年3月角逐，組織認為決定可能會受到法律挑戰，並且「違背」國際足協的章程和宗旨。組織要求英格蘭足總要求國際足協禁止恩芬天奴參與，因為他已達到3個任期。
前國際足協高層料歐洲不敢提出法律挑戰
英格蘭足總主席迪比曉域（Debbie Hewitt）在回覆組織表示「已經探討過質疑恩芬天奴競選連任國際足協會長的資格，但認為這樣的質疑並不能確保達到預期結果。最終，這個過程遵循了國際足協的管理規定，令恩芬天奴的部份任期在最長任期限制中被忽略。經過詳細考慮，我們認為提出反對是不會成功。」不過組織在聲明指：「英格蘭足總對於國際足協的內部程序能否讓恩芬天奴為其嚴重違規行為負責，感到缺乏信心，這是可以理解，但放棄這些既有渠道卻是個錯誤，因為這等於向恩芬天奴傳遞，他可以為所欲為的訊息。我們將鼓勵英格蘭足總針對此事保留各種可能，特別是考慮到迪比曉域身為國際足協理事會成員，她擁有極佳的立場，可以要求國際足協針對為何將恩芬天奴第一個任期『不予計入』，給予明確的解釋。」
有前國際足協理事會委員就指出，任何足總或洲足協可能需要透過國際體育仲裁法庭（CAS）挑戰恩芬天奴的地位。然而歐洲的足協可能受到歐洲足協（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）尋求第4個任期而不敢行動。英格蘭足協也回覆表示，他們將會全力支持法國的戴亞路挑戰恩芬天奴，而據報日本足協的榮譽會長田嶋幸三亦已取得足夠的5大洲足協支持「入閘」，至於前熱刺球員拉蒙維加（Ramon Vega）目前未知有沒有足夠的提名參選。