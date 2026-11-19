據英國媒體報道，英格蘭足總曾打算在恩芬天奴（Gianni Infantino）明年連任國際足協（FIFA）會長後提出法律挑戰。原因是恩芬天奴推動會長3個任期制，雖然國際足協的理事會認為其第一個任期是在白禮達（Sepp Blatter）辭職後延續而不計入其任期，英國的人權組織認為這有違國際足協的章程，但英格蘭足協表示在考慮過後認為難以提出反對。

英國廣播公司（BBC）報道，英格蘭足總在考慮阻止恩芬天奴進入其第4個任期。在歐洲足協推舉了法國足協主席的菲臘比戴亞路（Philippe Diallo）以後，英格蘭毫無疑問會支持法國人當選。而一個人權組織「公平廣場（Fair Square）」去信英格蘭足總，指國際足協的理事會在2022年排除了恩芬天奴2016至2019年接替白禮達的任期，容許他在明年3月角逐，組織認為決定可能會受到法律挑戰，並且「違背」國際足協的章程和宗旨。組織要求英格蘭足總要求國際足協禁止恩芬天奴參與，因為他已達到3個任期。