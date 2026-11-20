香港時間周六早上進行NBA盃第3輪比賽，西岸A組上演短兵相接之戰，丹佛金塊在主將祖傑(Jokic)及謝姆梅利（Jamal Murray)帶領下，力爭主場擊落侯斯頓火箭，爭取小組連勝。(11月21日11:00開賽；ViuTV99台直播)
金塊在小組首場作客以127比120挫鳳凰城太陽，後衛梅利該仗著火，18投10中，當中3分波更加9投7中，最後收穫39分；另一後衛布勞恩(Christian Braun)3分波表現同樣神勇，9投7中下，轟入31分。全能中鋒祖傑該仗明顯將起手機會讓予兩位隊友，擅長的3分波僅起手1次未能命中，但仍攻入18分10籃板7助攻。全隊正選5人得分上雙，反映金塊眾將只要各司其職，實力仍強。
金塊本月早前已跟火箭季內初度交鋒，當時作客輸100比110，兩大主力當時已交出亮麗數據，奈何其他正選球員表現失色；今場若要在地頭復仇成功，「無冕入樽王」艾朗哥頓(Aaron Gordon)及小前鋒卡馬朗莊臣(Cameron Johnson)必須如贏太陽一仗，挺身而出。
火箭小組成績暫時1勝1負，作客敗走達拉斯獨行俠後，主場擊敗弱旅猶他爵士。不過，火箭在常規賽得分能力排行榜，以場均超過117分排前列，全靠土耳其中鋒艾派倫辛根(Alperen Sengun)打出近季最強數據，可惜他日前在球隊勝溜馬一役，雙眼受傷，復出無望。
杜蘭特助火箭穩定發揮
可幸老將杜蘭特(Durant)場均約20分，有助火箭進攻上保持長期穩定發揮，角色更以2號得分手為主。當然，經驗豐富的後衛雲維列特(VanVleet)重傷後今季復出，不論比賽節奏控制及外圍投射，令火箭進攻更立體；加上冒起的亞曼湯臣(Amen Thompson)攻守端皆具能力，仍有力阻金塊爭取小組連勝。