香港時間周六早上進行NBA盃第3輪比賽，西岸A組上演短兵相接之戰，丹佛金塊在主將祖傑(Jokic)及謝姆梅利（Jamal Murray)帶領下，力爭主場擊落侯斯頓火箭，爭取小組連勝。(11月21日11:00開賽；ViuTV99台直播)

金塊在小組首場作客以127比120挫鳳凰城太陽，後衛梅利該仗著火，18投10中，當中3分波更加9投7中，最後收穫39分；另一後衛布勞恩(Christian Braun)3分波表現同樣神勇，9投7中下，轟入31分。全能中鋒祖傑該仗明顯將起手機會讓予兩位隊友，擅長的3分波僅起手1次未能命中，但仍攻入18分10籃板7助攻。全隊正選5人得分上雙，反映金塊眾將只要各司其職，實力仍強。

金塊本月早前已跟火箭季內初度交鋒，當時作客輸100比110，兩大主力當時已交出亮麗數據，奈何其他正選球員表現失色；今場若要在地頭復仇成功，「無冕入樽王」艾朗哥頓(Aaron Gordon)及小前鋒卡馬朗莊臣(Cameron Johnson)必須如贏太陽一仗，挺身而出。