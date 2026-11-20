今季西甲繼續由傳統雙雄話事，其中本輪前排榜首的巴塞隆拿，周日晚將於魯營主場迎戰「黃潛」維拉利爾，有望憑本身強大火力加地利，取得西甲3連勝。(球賽編號FB9252，11月22日21:00開賽，Now 632台直播)
巴塞在上月尾的國家打吡以1比2敗在「銀河艦隊」皇家馬德里腳下，被破不敗身之餘，聯賽榜領先優勢收窄至只領先皇馬3分。球隊上仗西甲憑費明盧比斯(Fermin Lopez)梅開二度，2比1反勝實力分子馬德里體育會，不敵皇馬後再取聯賽連勝。「地上最強」鋒線繼續由拉芬夏比洛尼(Raphinha)與耶馬爾(Yamal)支撐，更好消息是主力攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)傷癒全面復操，今戰隨時候命。
迪莊輕傷或趕及披甲
同時，主力中場法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)雖在國際賽受傷，提早離開荷蘭陣營，但據報傷勢不嚴重，仍有望趕及今場披甲。唯一是防線新星古巴斯(Cubarsi)上陣成疑，可幸艾利加西亞(Eric Garcia)及安達斯基斯坦臣(Andreas Christensen)可當重任。
對手維拉利爾上輪聯賽以2比0擊敗基達菲，慶祝球隊歷來第1,000場西甲。然而球隊近況一般，近5場聯賽只得2勝1和2負，暫排聯賽榜中上游。巴塞開季聯賽12場喪入48球，相反「黃潛」進攻失靈，12戰只入17球，其中首席射手米卡達捷(Mikautadze)僅入3球。事實上，兩軍近4次交手，巴塞3勝1負，勝仗最少淨贏2球，今場在魯營大勝不足為奇。
雲尼斯奧斯復出 皇馬強攻切爾達
守次席的皇家馬德里，周六深夜先在班拿貝主場迎擊中游的切爾達。聯賽5連勝的皇馬，賽前最好消息是已停賽4場的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，波監刑滿可以復出；此子在國際賽期為巴西披甲2場共入5球，利刀已磨，將為「銀河艦隊」再度注入強大火力。
對手切爾達近3場聯賽只得2分0入球，今場客戰只能焗守；但以兩軍近12次聯賽交手，皇馬錄得11勝1負的一面倒優勢，今場跟巴塞一樣，皇馬大勝可期。(球賽編號FB9253，11月22日04:00開賽，Now 632台直播)
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