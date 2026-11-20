巴塞在上月尾的國家打吡以1比2敗在「銀河艦隊」皇家馬德里腳下，被破不敗身之餘，聯賽榜領先優勢收窄至只領先皇馬3分。球隊上仗西甲憑費明盧比斯(Fermin Lopez)梅開二度，2比1反勝實力分子馬德里體育會，不敵皇馬後再取聯賽連勝。「地上最強」鋒線繼續由拉芬夏比洛尼(Raphinha)與耶馬爾(Yamal)支撐，更好消息是主力攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)傷癒全面復操，今戰隨時候命。

迪莊輕傷或趕及披甲

同時，主力中場法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)雖在國際賽受傷，提早離開荷蘭陣營，但據報傷勢不嚴重，仍有望趕及今場披甲。唯一是防線新星古巴斯(Cubarsi)上陣成疑，可幸艾利加西亞(Eric Garcia)及安達斯基斯坦臣(Andreas Christensen)可當重任。