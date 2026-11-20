榜首阿仙奴防守牢不可破，周六深夜北上往主場威力減退的「黑白兵團」紐卡素，可博客勝1比0及2比0波膽。(球賽編號：FB8899，11月22日01:30開賽，Now621台直播)

各大球會最擔心麾下國腳在國際賽檔期的「健康」，可幸大批兵工廠國腳，據報悉數無恙並已歸隊，其中「巴西孖寶」加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，在新加坡錄得助攻；「奧隊」馬田奧迪加特(Martin Odeggard)，1入球1助攻，協助挪威在歐國聯絕殺丹麥，而重返英格蘭的右閘賓韋特(Ben White)及荷蘭國家隊守將尤利安添巴(Jurrien Timber)分別士哥；甚至連今場仍要坐波監的新星麥基杜文(Max Dowman)，在英格蘭U21都取得歷史性入球，目前在聯賽榜首有5分優勢的阿仙奴，將旺氣帶到各球員所屬的國家隊。

阿仙奴防線固若金湯

球隊季內英超10戰9勝1負只失5球，單計贏1比0、2比0及2比1波膽已共佔8次；球隊守穩又總有方法破對手密集，其中不用踢國際賽的快馬馬度基(Madueke)表現爭氣，今場將為兵工廠不斷側擊搶3分。

對手紐卡素，以往在聖占士球場聲勢浩大，對上4季聯賽主場勝率必超過五成；但季內5戰聯賽主場只曾1勝，以2比1打敗侯城，更連續2場聯賽主場0比1不敵阿士東維拉及紐卡素。

今夏接手的主帥贊斯利(Jaissle)，已不斷試陣求突破，但箭頭不論用尤尼韋沙(Yoane Wissa)及韋利安奧索拿(William Osula)，效果不彰；新簽主力防中尼高干沙利斯名過其實，令防線欠缺重要保護，主場變得虛張聲勢，攻門欠實際。